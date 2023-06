¿Quién es Carolina Miranda? En el 2023, la estrella se convirtió en una importante figura de la ficción. Sus roles como Camila en “Perfil falso” y María Teresa en “Tierra de esperanza” la han posicionado como toda una celeb en México y Colombia, así que es probable que muchas personas quieran conocer más sobre ella. Por eso, en esta nota de Mag, decidimos reunir los principales datos de su biografía y carrera.

Vale precisar que la joven también es una de las protagonistas de la película “Infelices para siempre” y de la serie “¿Quién mató a Sara?”, demostrando toda su versatilidad en los roles que asume.

Lo cierto es que la artista se ha desenvuelto con facilidad en la comedia, el drama, el thriller, el romance y hasta el género policiaco... ¡Por lo que no dudamos de que siga cosechando nuevos éxitos en el futuro!

1. ¿QUIÉN ES CAROLINA MIRANDA?

Carolina Miranda es una actriz mexicana de cine, televisión y teatro. Además, se ha desempeñado como presentadora y modelo. Ella es ampliamente reconocida por su trabajo como Vicenta Acero “La Coyote” en la serie “Señora Acero” de Telemundo, proyecto que grabó antes de ser parte de “Perfil falso” y “Tierra de esperanza”.

2. DATOS PERSONALES DE CAROLINA MIRANDA

Nombre de nacimiento: Carolina Miranda Olvera

Fecha de nacimiento: 24 de junio de 1990

Edad: 32 años

Signo zodiacal: Cáncer

Lugar de nacimiento: Irapuato, Guanajuato, México

Nacionalidad: mexicana

Estatura: 1,73 m

Ocupación: actriz

Años activa: desde 2012

Hermano: Francisco Miranda

Instagram: @caromirandaof

Twitter: @CaroMirandaOf

3. ¿POR QUÉ CAROLINA MIRANDA DECIDIÓ SER ACTRIZ?

En una entrevista concedida a InStyle, Carolina confesó que participó en un concurso a los 14 años de edad, en donde admitió que su sueño era “ser modelo, cantante y actriz”. Con el paso del tiempo, esto se materializó luego de que ella reconociera que siempre le gustó “hacer shows y entretener a la gente”.

Sin embargo, esta carrera no fue su primera opción: “Jamás se me pasó por la cabeza. A los 20 años me di cuenta de que me faltaba algo en la vida. Por ese entonces ya era locutora, conductora y modelo, incluso había fundado mi propia empresa a los 19 años junto con mi carrera en la universidad, pero no me sentía completa”, le contó a People en Español.

4. SU DEBUT EN LA ACTUACIÓN

Miranda debutó en la actuación en el año 2012, cuando participó en la telenovela “Los Rey” como el personaje Fina. En ese momento, tenía dos meses en la escuela de actuación, pero un director vio todo su potencial y fue aceptada en el proyecto.

Desde entonces, ha sido parte del elenco de diversas producciones de TV, cine y plataformas de streaming, sin dificultades: “La adaptación entre los distintos medios no es complicada cuando entiendes que se trata de cambios de tono (...) El proceso de crear un personaje es el mismo, al igual que la experiencia de la actuación”, le contó a Los Angeles Times.

5. LA CARRERA ACTORAL DE CAROLINA MIRANDA

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las series y películas en las que ha participado la actriz:

2023: “Tierra de esperanza” como María Teresa Arteaga

2023: “Perfil falso” como Camila Román

2022-2023: “La mujer del diablo” como Natalia Vallejo

2021: “Malverde: el santo patrón” como Isabel Aguilar

2021-2022: “¿Quién mató a Sara?” como Elisa Lazcano

2019: “Dani Who?” como Lluvia

2019: “Claramente” como Clara Díaz

2018: “Heredadas” como Sofía

2016-2019: “Señora Acero, La Coyote” como Vicenta Acero / Vicenta Rigores

2016: “Un día cualquiera” como Marilupe / Annette / Liliana

2014-2015: “Las Bravo” como Carmen Bravo Díaz

2012-2013: “Los Rey” como Delfina Rey Ortuña “Fina”

6. PARTICIPÓ EN UN REALITY DE COMPETENCIA

Además de sus trabajos de ficción, Carolina Miranda fue integrante de la cuarta temporada del reality show “La Isla” de TV Azteca. Este programa del 2015 presentaba a tres equipos de competidores: “Las Celebridades” y “Los Famosos”, quienes eran miembros de la farándula, y “Los Desconocidos”, un grupo de personas que habían pasado por un casting.

7. LOS PASATIEMPOS DE CAROLINA MIRANDA

A través de sus redes sociales, la actriz ha compartido algunos de sus pasatiempos favoritos. Entre ellos, destacan su amor por el canto y la pintura. En sus historias de Instagram, por ejemplo, puedes apreciar sus creaciones artísticas.

Cabe resaltar que también le gusta escribir. A los 16 años, fue la autora del libro “27 poesías”, una obra que hasta el día de hoy considera como uno de sus más grandes tesoros.

8. ¿CAROLINA MIRANDA TIENE NOVIO?

Si bien Carolina mantuvo una relación romántica con su colega Michel Duval desde el 2017, esta llegó a su fin en el 2019. No obstante, se sabe que actualmente es la novia de Manuel Masalva.

En el 2016, en declaraciones para People en Español, afirmó: “Difícilmente me caso. Estoy apasionada con la vida y con el arte (...) Disfruto mi soledad y mi tiempo libre”.

9. FOTOS DE CAROLINA MIRANDA

