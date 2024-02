Diana Ángel es una de las participantes confirmadas para “La casa de los famosos Colombia”. La actriz y cantante colombiana ya ha llamado la atención del público por su extensa trayectoria en las series de televisión y porque, a pocas semanas de sumarse al reality show de RCN, ha terminado con su pareja sentimental.

Ha sido premiada por sus performance en la pantalla chica y tiene estudios universitarios. Conoce más de la biografía y carrera de la celebridad.

1. DATOS PERSONALES DE DIANA ÁNGEL

Nombre artístico: Diana Ángel

Nombre completo: Diana María Soledad Ángel Rodríguez

Cumpleaños: 31 de julio

Año de nacimiento: 1975

Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia

Nacionalidad: colombiana

Edad: 48 años

Instagram: @dianangel01

La participante de "La casa de los famosos Colombia" posando en medio de la naturaleza (Foto: Diana Ángel / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES DIANA ÁNGEL?

Diana Ángel es una cantante y actriz colombiana que ha logrado una sólida trayectoria en la televisión, el cine y el teatro. Su trabajo más notable se ha dado en la pantalla chica, donde debutó en 1993 con la serie “De pies a cabeza”.

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ?

Diana Ángel es maestra en arte dramático por la Universidad de Antioquía de Colombia, gracias a una alianza con Artes Guerrero, en el marco de la conocida “ley de actor” de 2019.

4. SUS MEJORES TRABAJOS

“Siempre bruja”

“Salvador de mujeres”

“La hija del mariachi”

“Francisco el Matemático”

“María Bonita”

“Prisioneros del amor”

“Los graduados”

“Amar y temer”

“Metástasis”

La cantante colombiana luce un antifaz para sus redes sociales (Foto: Diana Ángel / Instagram)

5. ¿QUIÉN ES SU PAREJA?

En 2024, Diana Ángel no tiene pareja. La misma celebridad contó, en una entrevista en La red, que tuvo una relación sentimental con alguien que no forma de su entorno mediático y que decidió terminar el vínculo en enero porque “él tenía muchas inseguridades” y “la verdad es que no tengo energía ni el tiempo para lidiar con la inseguridad de alguien”.

6. SU SALTO A LA FAMA

Diana Ángel saltó a la fama cuando dio vida a Gabriela Chávez en la serie de televisión “Francisco el Matemático”, en 2003, por el que recibió el Premio Tvynovelas.

7. ¿TIENE REDES SOCIALES?

Sí, Diana Ángel tiene una cuenta oficial en Instagram con más de 395 mil seguidores. Sube imágenes y fotografías de su faceta como cantante y actriz, así como de sus viajes y vida cotidiana junto a amigos, familiares y colegas.

FOTOS DE DIANA ÁNGEL EN INSTAGRAM

La actriz también disfruta sus días libres con el surf (Foto: Diana Ángel / Instagram)