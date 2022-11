La llegada de la quinta temporada de “The Crown”, que se estrenó este 9 de noviembre en Netflix, no solo despertó el interés de la audiencia por ver cómo la corona británica se enfrenta a uno de sus mayores desafíos en la década de los 90 al ser abiertamente cuestionada, también por la guerra mediática que libraron Carlos y Diana; precisamente, el rol de la Princesa de Gales cobra gran protagonismo en esta entrega. Debido a que la vemos en una etapa más adulta, la actriz que la representa tuvo que ser cambiada y en lugar de Emma Corrin, quien le dio vida cuando era más joven, ahora se encuentra Elizabeth Debicki.

De esta forma, la temporada cinco de la serie nos mostrará cómo Lady Di explora su identidad dentro y fuera de la familia real, así como su conflicto matrimonial, siendo uno de los puntos cruciales de la trama. A continuación, Mag te da a conocer quién es la histrionisa que se pone en la piel de uno de los personajes más queridos del Imperio Británico.

En "The crown", Lady Di sonriendo en un evento público (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE ELIZABETH DEBICKI

Nombre completo: Elizabeth Debicki

Elizabeth Debicki Lugar de nacimiento: París

París Nacionalidad: Francesa

Francesa Cumpleaños: 24 de agosto

24 de agosto Año de nacimiento: 1990

1990 Edad: 32 años

32 años Estatura: 1,91 m

La actriz Elizabeth Debicki llega a la Gala Anual de Mujeres en el Cine 2019 en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, el 12 de junio de 2019 (Foto: Valerie Macon / AFP)

2. FAMILIA DE ARTISTAS

Su padre es polaco y su madre es australiana de ascendencia irlandesa, quienes al ser bailarines de ballet se conocieron, mientras actuaban juntos en un espectáculo. Elizabeth Debicki tiene dos hermanos menores. Cuando tenía cinco años, su familia se mudó a Glen Waverley en Melbourne, Australia.

3. SUS INICIOS FUERON EN EL BALLET A TEMPRANA EDAD

Como sus padres eran bailarines de ballet, ella siguió sus pasos desde muy temprana edad, aunque luego descubriría que más le apasionaba el mundo de la interpretación, pues le fascinaba estar en el escenario.

Elizabeth Debicki asiste al estreno de "The BFG" de Disney en El Capitan en Hollywood, California, el 21 de junio de 2016 (Foto: Valerie Macon / AFP)

4. EXCELENTE ALUMNA EN EL COLEGIO

Debicki estudió en Huntingtower School, en el este de Melbourne, donde obtuvo dos puntajes perfectos en teatro e inglés; por tanto, fue la líder cuando se graduó en 2007.

5. ESTUDIA ACTUACIÓN

En agosto de 2009, recibió una beca por ser una estudiante destacada en actuación durante su segundo año de formación. En 2010, completó una licenciatura en teatro en el Colegio Victoriano de las Artes.

Cuando Elizabeth Debicki posó el 15 de mayo de 2013 en la proyección de la película "El gran Gatsby" antes de la inauguración de la 66ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

6. EL PAPEL QUE LA LANZÓ A LA FAMA

Tras graduarse de la escuela de teatro, debutó en el cine con una breve participación en la película australiana “A Few Best Men” (2011), pero su fama llegó cuando interpretó a Jordan Baker en “El gran Gatsby” (2013). Para obtener este papel, ella fue llevada a Los Angeles para hacer una prueba de pantalla con Tobey Maguire.

7. CARRERA ACTORAL

Elizabeth Debicki ha hecho teatro, cine y televisión en producciones como: “The Man from UNCLE” (2015), aprendiendo a conducir en el set, “Everest” (2015), “El agente de C.I.P.O.L” (2015), “Guardianes de la Galaxia vol. 2″, “Guardianes de la Galaxia vol. 3″, “The Cloverfield Paradox” (2018), “The Burnt Orange Heresy” (2019), entre otras.

Elizabeth Debicki posa cuando llega a la proyección de la película "Macbeth" en la 68ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sureste de Francia, el 23 de mayo de 2015 (Foto: Valery Hache / AFP)

8. ACTRIZ PREMIADA

A lo largo de su carrera recibió varias nominaciones y fue premiada cinco veces:

En 2014 por la Academia Australiana de Artes Cinematográficas y Televisivas en la categoría Mejor actriz en un papel secundario por “El gran Gatsby”.

En 2014 ganó en los Premios de teatro de Sydney en la categoría Mejor Revelación por “Las criadas”.

En 2017 fue premiada por la Academia Australiana de Artes Cinematográficas y Televisivas en la categoría Mejor actriz principal en un drama televisivo por “El incidente de Kettering”.

En 2018, fue reconocida con el Trofeo Chopard en el Festival de cine de cannes.

En 2018, fue premiada como Mejor actriz de soporte por la Sociedad de Críticos de Cine de Hawái.

Elizabeth Debicki posa durante una sesión de fotos para la película "The Man from U.N.C.L.E'' en Roma el 9 de mayo de 2015 (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

9. ¿POR QUÉ NO TIENE REDES SOCIALES?

Debido a que se considera una persona muy reservada, y considera que su vida y trabajo son totalmente distintos, no cree necesario usar redes sociales. “Yo y el trabajo estamos separados. Creo que las personas con las redes sociales pueden difuminarlo tan bellamente, y lo respeto, pero realmente no soy así y solo quiero que el trabajo hable y la gente lo reciba de la manera que lo hará sin cualquier cosa que lo influya. Solo quiero que la gente me conozca por mi trabajo”, dijo a Vogue Australia en 2018.

10. ¿ELIZABETH DEBICKI TIENE PAREJA?

Como ya comentó, Debicki es una persona muy celosa de su vida privada; por tanto, se desconoce si tiene a alguien que ocupa un lugar especial en su corazón. Aunque hace algunos años se rumoró que salía con su coprotagonista de “The Night Manager”, Tom Hiddleston, a lo que ella respondió a The Guardian en 2016: “era casi imposible no enamorarse por completo”, aunque nunca se confirmó si tuvieron algo más que una simple amistad.