“La promesa” es la telenovela que viene cautivando al público español con cada uno de sus episodios; y no es para menos, ya que es una historia de amor y venganza, ambientada en la provincia de Córdoba a inicios del siglo XX. Aunque los personajes que aparecen en la trama desde el comienzo se ganaron el corazón de la audiencia, los nuevos rostros han dado un nuevo aire. Una de estas incorporaciones es el de Guillermo Serrano, quien interpreta a Lorenzo.

En la novela de TVE, él es esposo de Eugenia y cuñado de los Marqueses de Luján. Su presencia pone en jaque a Cruz y Alonso, pues disputará parte de la herencia del Barón de Linaja, en caso este haya muerto. Es un militar muy ambicioso que no le interesa nada, además de ser autoritario con su hijo Curro. Su presencia trae momentos tensos en el palacio.

Debido a que su presencia y carácter cínico llama la atención de los espectadores, te contamos quién es el actor que le da vida.

Guillermo Serrano interpretando a Lorenzo en la serie española "La promesa" (Foto: RTVE / Studio Canal)

1. DATOS PERSONALES DE GUILLERMO SERRANO

Nombre completo: Guillermo Muñoz Serrano

Guillermo Muñoz Serrano Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Nacionalidad: Española

Española Año de nacimiento: 1989

1989 Estatura: 1.80 m

1.80 m Instagram: @serrano_gram

@serrano_gram Twitter: @serranotwitea

2. QUIÉN ES GUILLERMO SERRANO?

Guillermo Serrano es un actor español que se licenció en la RESAD. Sus trabaos destacan en televisión, cine y teatro.

El actor ha participado en diversas producciones en su natal España (Foto: Guillermo Serrano / Instagram)

3. UNA FAMILIA QUE LE INCULCÓ AMOR POR EL ARTE

La madre de Guillermo Serrano es actriz y su padre trabajó en el mundo de la cultura. Ambos le inculcaban su amor por el arte: teatro y música. Asimismo, a tener pasión por la lectura, visitar museos y más.

4. DEJÓ LA MEDICINA PARA SER ACTOR

Cuando tenía 18 años decidió estudiar Medicina en la Universidad de Extremadura. “Yo me sentía que no estaba encuadrado y eso me mataba porque hacer una cosa mal te desgarra. No sé cómo, un día, en plena época de exámenes de Medicina, me cogí un autobús a Madrid y opté a una prueba de la Resad, donde tenía que hacer un monólogo y una canción. Me lo preparé en verano, a espaldas de mis padres con la esperanza de que tanto si me cogían habría demostrado que tenía una posibilidad de dedicarme a esto, y si no me cogían tenía mi camino ya iniciado y seguiría (…). Una vez que me cogieron se formó el cisma familiar correspondiente”, contó Guillermo Serrano a El Periódico Extremadura en 2017.

Aquí cuando el histrión tenía la cabellera larga (Foto: Guillermo Serrano / Instagram)

5. FORMACIÓN ACTORAL

De 2009 a 2013, Serrano estudió Interpretación Textual en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) y posteriormente, de 2013 a 2014, siguió Máster Anual de Interpretación ante la cámara en la Central de Cine. Asimismo, realizó seminarios de interpretación, coach, teatro clásico, claves del género policíaco, análisis del guion cinematográfico, entre otros.

6. LANZA SU COMPAÑÍA DE TEATRO

Formó su propia compañía de teatro a la que llamó Caramba Teatro, la cual asegura le ha regalado momentos muy gratificantes.

7. SUS TRABAJOS COMO ACTOR

En teatro actuó en “Mrs Daloway” (2020), “Tito Andrónico” (2019), “Luces de Bohemia” (2018), “El lugar donde rezan las putas” (2018), “Don Juan Tenorio” (2017), “La Tinaja” (2015), “El Conde de Montecristo” (2014-2015), “Oleanna” (2013), entre otros. Mientras que en cine y televisión participó en “Jaguar” (2021), “Amar es para siempre” (2021), “Centro Médico” (2017-2018), “Mar de plástico” (2016), “El país del miedo” (2014), por mencionar algunos.

Tomándose una fotografía frente al espejo (Foto: Guillermo Serrano / Instagram)

8. LE GUSTA TOCAR INSTRUMENTOS

Una de las actividades que le gusta realizar es tocar la guitarra eléctrica, bajo eléctrico y la guitarra.

9. DEPORTES QUE PRACTICA

Guillermo Serrano destaca en esgrima, espada y tenis de mesa. También practica baloncesto, billar, billar americano, bolos, equitación, fútbol, lucha escénica, natación, spinning y tenis.