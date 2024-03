Como bien sabemos, Danilo Carrera siempre ha manifestado lo importante que es el amor en su vida y trayectoria profesional. Y parece ser que luego de bastantes decepciones, el actor ecuatoriano de 35 años finalmente encontró el amor en Isabella Fernández tras su polémica ruptura con Michelle Renaud. ¿Quieres saber quién es la nueva conquista del protagonista de “El amor invencible”?

Luego de idas y venidas, Danilo Carrera presentó oficialmente a su pareja Isabella Fernández, quien para sorpresa de muchos es también una reconocida intérprete, aunque casi 15 años menor que el protagonista de melodramas.

¿Quieres saber más de la novia de Danilo Carrera? Pues, te lo cuento aquí en Mag.

1. ¿QUIÉN ES ISABELLA FERNÁNDEZ, LA NOVIA DE DANILO CARRERA?

A pesar de que no es una figura del espectáculo, el nombre de Isabella Fernández pasará a ser más recurrente en la industria del entretenimiento dada su relación amorosa con Danilo Carrera.

La jovencita de 20 años es la nueva conquista de Danilo Carrrera (Foto: Isabella Fernández / Instagram)

De la jovencita se sabe que tiene entre 20 años, por lo que ya se habla de la diferencia de edades entre ambos. Su profesión son las cámaras y lleva cursos dedicados a la televisión.

2. DATOS PERSONALES DE ISABELLA FERNÁNDEZ

Nombre completo: Isabella Fernández

Edad: 20 años

Profesión: Influencer, modelo y actriz

Pareja: Danilo Carrera

Nacionalidad: mexicana

3. ES ACTRIZ DE PROFESIÓN

En unos años, sus estudios en el CEA darán frutos y no sería sorpresa verla en una megaproducción de Televisa. De hecho, ya tuvo su primera aparición en “Only in CDMX”.

A sus 20 años, ya tuvo un protagónico en una película (Foto: Isabella Fernández / Instagram)

4. VIVIÓ EN ESTADOS UNIDOS MÁS DE 10 AÑOS

Según reportó el portal Diario Extra, la jovencita de 20 años pasó más de 11 años residiendo en Estados Unidos. “Como viví allá no veía novelas y aquí en México y en Latinoamérica las novelas son muy normales, pero para mí son como algo nuevo. Pero como estudio en el CEA es de ley que tengo que hacer una novela; cómo me voy a ir sin hacer una novela”, dijo.

La joven mexicana estudia en el CEA de Televisa (Foto: Isabella Fernández / Instagram)

5. ESTUDIÓ EN EL CEA DE TELEVISA

Fernández estudia en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa, por lo que no sería sorpresa alguna verla en producciones futuras de habla hispana.

6. ES CASI 15 AÑOS MENOR QUE DANILO CARRERA

La edad entre Isabella y Danilo es una de las cosas que más atención ha llamado en las redes sociales. Son 15 años de diferencia entre el intérprete de telenovelas y la futura promera actoral mexicana, aunque si hay amor, todo es posible.

La joven de 20 años también es creadora de contenido (Foto: Isabella Fernández / Instagram)

7. SUS REDES SOCIALES

Tiene más de 27 mil seguidores en Instagram. En su feed personal sube fotografías de sus viajes, aventuras y rutinas de ejercicio en el gimnasio.

8. “FLECHÓ” A DANILO CARRERA

Sobre la relación con la joven mexicana, Danilo contó a los medios que se siente sumamente enamorado.

“Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí. Es así, tal como yo, te hace bromas. Estoy tan contento, estoy tan enamorado realmente que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo posible”, fueron las declaraciones que el actor de melodramas reveló en conversación con Alejandro Chabán.

9. FOTOS DE ISABELLA FERNÁNDEZ

Isabella Fernández tiene 20 años (Foto: Isabella Fernández / Instagram)

Es pareja del actor Danilo Carrera (Foto: Isabella Fernández / Instagram)

Destaca por su belleza ante las cámaras (Foto: Isabella Fernández / Instagram)

Posee más de 27 mil seguidores en Instagram (Foto: Isabella Fernández / Instagram)

También estudia en el CEA de Televisa (Foto: Isabella Fernández / Instagram)

