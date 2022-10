El estreno de la quinta temporada de “La isla de las tentaciones” no solo nos presentó de manera oficial a todos los participantes de esta nueva edición del reality de Telecinco, sino que también trajo polémica: uno de los solteros fue eliminado con anticipación del show televisivo.

Este es Jose Guzmán, cuya presencia en el programa fue suprimida gracias a la edición de post-producción. Si bien la productora responsable dio una breve explicación de su salida, muchos espectadores se han mostrado interesados en saber mayores detalles respecto a este incidente y a la vida personal del participante.

Por eso, en las siguientes líneas, conoce quién es José Guzmán de “La isla de las tentaciones 5″. Descubre, así, los principales datos de la biografía del soltero borrado del programa de Telecinco.

¿QUIÉN ES JOSÉ GUZMÁN?

José Guzmán es un joven español que se desempeña como entrenador personal, modelo y actor. Tal como señala en su cuenta de Instagram, vive entre Barcelona y Madrid y es un “fiel creyente del destino”.

Solo en esta red social, acumula más de 11 mil seguidores y, a menudo, difunde parte de su rutina diaria, sus entrenamientos, sus periodos de descanso y sus sesiones de fotos.

En el 2021, fue parte de “Language of love”, programa de citas que se emitió en el canal británico Channel 4. La producción de Zeppelin fue presentada por Ricky Merino y Davina McCall.

“Este formato lleva a un grupo de británicos y españoles a vivir el verano de sus vidas en una finca andaluza mientras tratan de enamorarse pese a no hablar la misma lengua”, se lee en la descripción del show televisivo.

A través de sus redes sociales, Guzmán agradeció la oportunidad de participar en el espectáculo: “Ha sido mi primera experiencia en un reality, ha sido mi primera experiencia en una casa con cámaras 24h, ha sido la primera vez dónde he convivido con personas que no hablaban mi mismo idioma. ¿La meta? Era encontrar una conexión especial con alguien y eso paso con tod@s. Me siento orgulloso de haber podido participar en este reality”, escribió.

También se describe como modelo en sus plataformas digitales (Foto: José Guzmán / Instagram)

DATOS PERSONALES DE JOSÉ GUZMÁN

Nombre: José Guzmán

País de origen: España

Ocupación: Entrenador, actor y modelo

Residencia: Barcelona y Madrid

Instagram: @joseguzmanmar

El español en una de las instantáneas que compartió a través de sus redes sociales (Foto: José Guzmán / Instagram)

JOSÉ GUZMÁN FUE ELIMINADO DE “LA ISLA DE LAS TENTACIONES 5″

La ausencia de José Guzmán en “La isla de las tentaciones 5″ se hizo evidente desde el primer programa, cuando la conductora Sandra Barneda manifestó que eran 20 los solteros de la edición. Sin embargo, solo 10 chicas y 9 chicos fueron presentados.

En ese sentido, mediante la edición en montaje, se decidió eliminar la presencia de Guzmán, quien apareció solo en algunos planos generales.

De acuerdo con verTele, Cuarzo Producciones dio esta explicación sobre la salida del ‘tentador’: “Aplicando los protocolos internos, se decidió que no interviniera al comprobar la falta de uno de los requisitos necesarios para participar en el programa”.

Si bien no se han aclarado las razones de su retiro, el joven ha lamentado que su caso sea comparado con el de Carlos Algora, quien fue borrado de la cuarta temporada al salir a la luz acusaciones de presunto abuso sexual.

“Hay una cosa que se llama contrato de confidencialidad y es algo por lo que yo no voy a pasar por encima porque me busco un jaleo increíble. Estoy muy tranquilo y con la conciencia muy tranquila porque la verdad tiene las patas muy cortas. Tarde o temprano se sabrá la verdad. Insisto, la gente que me conoce ya sabe lo que hay. Me quedo con eso”, señaló desde sus redes sociales.

El entrenador también negó tener alguna denuncia en su contra y reveló que su relación con la productora del espectáculo de Telecinco era buena.

FOTOS DE JOSÉ GUZMÁN

El joven tiene muchos tatuajes (Foto: José Guzmán / Instagram)

José en el gimnasio (Foto: José Guzmán / Instagram)