Chris Evans acaba de ser premiado como el “hombre vivo más sexy” de 2022 por parte de la revista People y sus millones de seguidores lo han celebrado en todo el mundo. Una fama que, por supuesto, el actor consiguió gracias a su interpretación del Capitán América en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Pero, ¿sabías que rechazó ese papel en un primer momento y que Lisa Capuano, su madre, lo hizo cambiar de opinión?

La historia del intérprete en la industria cinematográfica tiene un punto de inflexión importante: cuando se puso el traje del Capitán América. Lo hizo en siete películas y quedó en la memoria de varias generaciones de fanáticos del MCU. Es el personaje que marcó su carrera.

Evans inició en la actuación en 1997, con papeles cortos, pero el artista estaba lleno de ilusiones y sueños. Una meta que fue alimentada por su madre, también conocida como Lisa Evans. Ella era la única de la familia que trabajaba en la industria del espectáculo.

Así que, desde muy joven, los anhelos de convertirse en actor fueron sostenidos por el apoyo de su familia, sobre todo de su madre. De esta manera, costándole al inicio, el actor estadounidense pasó de papeles cortos a grandes producciones, como las recientes “Knives Out”, “Free Guy” y “The Gray Man”.

Chris Evans interpretando al Capitán América (Foto: Marvel / Instagram)

¿QUIÉN ES LISA CAPUANO, LA MADRE DE CHRIS EVANS?

Lisa Capuano nació el 21 de mayo de 1955, por lo que tiene 67 años en 2022. La madre de Chris Evans es una directora de teatro, aunque también participó como actriz en la película “One Life to Live” de 1968. También formó parte del programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” en 2014.

Conocida como Lisa Evans, se casó con George Robert Evans III, padre de Carly, Shana, Scott y Chris, el 9 de julio de 1977. Es la única de la familia que se dedicaba al arte antes de la incursión de sus dos hijos varones en la actuación.

Capuano, además, fue la principal responsable de que Chris Evans aceptara el papel de Capitán América. El actor había rechazado la oferta por miedo a que su vida privada terminara por completo debido a la gran popularidad de los personajes de Marvel. Sin embargo, su mamá lo convenció de esta manera.

“Él me pidió un consejo. Y yo le dije: ‘Mira, ¿quieres actuar para toda la vida? Si haces este papel, tendrás la chance de hacerlo. No volverás a preocuparte por pagar el alquiler. Si tomas ese papel, tienes que decidir que no te afectará negativamente”, comentó en una entrevista con Esquire.

Lisa Capuano también es la más grande fan de Chris Evans. El actor, considerado el más sexy del mundo en 2022, dijo a People que la reciente distinción alegrará mucho a su madre, quien siempre se enorgullece de sus logros.