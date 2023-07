La gran superproducción de Telemundo ya comenzó a generar expectativas y más aún con el anuncio de sus participantes. “Los 50″, reality show que tendrá a 50 famosos en una gran residencia compitiendo entre sí, promete ser toda una sensación y más aún con la participación de Michelle Lando, la modelo paraguaya.

Esta también influencer tiene experiencia en realities y es reconocida por su gran parecido con la cantante y actriz Danna Paola. Conoce a continuación un poco más sobre ella.

1. DATOS PERSONALES DE MICHELLE LANDO

Nombre completo: Michelle Lando

Michelle Lando Lugar de nacimiento: Asunción, Paraguay

Asunción, Paraguay Nacionalidad: Paraguaya

Paraguaya Cumpleaños: 8 de octubre

8 de octubre Año de nacimiento: 1999

1999 Edad: 23 años

23 años Signo: Libra

Libra Instagram: @michellelando

2. ¿QUIÉN ES MICHELLE LANDO?

Es una influencer, natural de Paraguay, que viene radicando en México desde hace unos años, y que ha ganado fama internacional gracias a los contenidos que sube en sus distintas redes sociales.

La joven ha formado parte del reality show “La Venganza de los Ex: VIP”.

3. ¿CÓMO SE EMPEZÓ A HACER FAMOSA?

Empezó a ganar seguidores a través de Instagram y TikTok, plataformas a las que subía videos, reels, clips cantandos canciones del momento o haciendo retos virales.

4. SU FACETA COMO TIKTOKER

Es muy activa en esta red social, a donde sube contenido casi a diario, para beneplácito de sus casi 2 millones de seguidores, quienes siempre elogian su gran figura y sentido del humor. Su cuenta es @michellelando

5. SU PERFIL COMO INSTAGRAMER

Al igual que con su TikTok, en Instagram también suele subir bastante contenido. En esta red social, donde posee más de 400 mil seguidores, deleita a sus fanáticos con sus espectaculares fotos en bikini, situación que le ha permitido ser modelo de estas y otras prendas de vestir. Su cuenta es @michellelando

6. CÓMO INICIÓ EN EL MUNDO DE LAS REDES SOCIALES

Su primera foto de Instagram se publicó en el 2018 y mostraba una foto de ella tomada profesionalmente en una playa en Balneario Camboriú. A partir de ahí, todo fue en ascenso.

7. SU PARECIDO CON DANNA PAOLA

Una de las razones por las que ganó tanta popularidad ha sido su parecido con la actriz y cantante mexicana Danna Paola. En los comentarios en sus posts, miles de usuarios le hacen saber de esa similitud y la misma paraguaya lo ha asumido como un rango distintivo positivo. Mira en este enlace el video que hizo junto a la artista.

8. SU APARICIÓN EN EL REALITY SHOW “LA VENGANZA DE LOS EX-VIP”

En febrero de 2023, Michelle hizo su aparición en el reality show de MTV que marca tendencia en las redes sociales. “La venganza de los Ex”. Mira aquí cómo fue el ingreso de Lando.

9. LA OCASIÓN EN LA QUE MICHELLE LANDO DENUNCIÓ AL SOBRINO DE UN GOBERNADOR MEXICANO

La tiktoker denunció mediante su cuenta de Twitter que el sobrino de un gobernador mexicano le ocasionó maltratos en una discoteca en México luego de que ella lo rechazara.

“Miren cómo me hace para que me echen porque le dije que no, porque a los meseros le decía que quería estar conmigo, y le dije que no, y empezó con su ‘no sabés quién soy’”, escribió la modelo en su Twitter junto a un video.

En la misma red social mostró la foto de su espalda lastimada a causa de una caída que tuvo al ser forcejeada por una mujer guardia que la obligó a retirarse del lugar por órdenes de este aparente hijo de político.

10. ¿MICHELLE LANDO TIENE PAREJA ACTUALMENTE?

Ha sido relacionada con varios tiktokers e influencers mexicanos pero hoy en día se mantiene soltera y afirma que se siente bien así.

FOTOS DE INSTAGRAM DE MICHELLE LANDO

