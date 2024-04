Se puede decir que Sharis Cid ha sido una mujer que ha sufrido mucho en el amor por aquel episodio de 2018, cuando su entonces prometido, el empresario Isaías Gómez, fue asesinado cruelmente. Como es lógico, quedó mal en ese momento, pero luego de sanar las heridas se dio una nueva oportunidad en el amor y ahora está muy feliz, pues acaba de casarse con Pedro Canavati, en lo que ha sido una clara demostración de que no todo en la vida se presenta color de hormiga.

En junio de 2021 se reveló que había iniciado un romance y que la estaba pasando muy bien y enamorada, como lo evidenciaba en las redes sociales, donde publicaba imágenes de lo bien que la pasaba al costado de este hombre, quien no tenía nada que ver con la farándula mexicana. Es así como, tras casi dos años de relación, en mayo de 2023, anunciaron su compromiso, también en aquellas plataformas que habían servido para mostrar al público todo lo bello de su noviazgo.

El 27 de abril, hace unos días, la pareja se casó ante sus familiares y amigos cercanos, presentes en cada paso de la pareja. Sin embargo, aún hay un detalle pendiente en esa relación y es saber un poco más del novio, de quien no se conoce mucho, así que, en este artículo, te daré a conocer un poco más de información de Pedro Canavati, nuevo esposo de Sharis Cid.

Sharis Cid al lado de Pedro Canavati, con quien se ha casado el sábado 27 de abril (Foto: Sharis Cid / Instagram)

1. ¿QUIÉN ES PEDRO CANAVATI?

Se sabe que Pedro Canavati es un exitoso empresario, pero más no se ha dado a conocer, al menos de momento, así que no tenemos certeza de cuál es su rubro. Lastimosamente, tampoco se conoce su edad o si tiene hijos, por lo que queda claro que es una persona de un círculo social cerrado y que no tiene nada que ver con el espectáculo mexicano, a diferencia de su esposa Sharis Cid, quien es una exitosa actriz de telenovelas.

2. ¿DE DÓNDE ES PEDRO CANAVATI?

Algo que sí ha trascendido en los medios de comunicación mexicanos es que el empresario es mexicano, oriundo de Monterrey, información que ha caído a pelo para quienes, en algún momento, especulaban que la actriz estaba con alguien que es extranjero. Por ahora, ese es uno de los pocos datos que se conoce acerca del hombre de negocios.

3. LAS REDES SOCIALES DE PEDRO CANAVATI

Gracias a las publicaciones de Instagram de Sharis Cid, hemos conocido cuál es el perfil de Pedro Canavati, quien se hace llamar “Pete”. Para mala suerte de los interesados, su red social la tiene privada, así que solo tienen acceso a ella sus seguidores que él mismo ha aceptado. De esta manera, no podemos ahondar un poco más en su vida, pasatiempos, trabajos y fotografía o videos.

El perfil social de Pedro Canavati se mantiene privado (Foto: Pedro Canavati / Instagram)

4. LA BODA, COMO UN CUENTO DE HADAS O PRINCESAS

Este sábado 27 de abril, Sharis Cid y Pedro Canavati se casaron en el Jardín Lambú, un recinto dedicado a albergar ceremonias y fiestas, ubicado en Ciudad de México. Como invitados estuvieron las personas más cercanas a cada uno. En redes sociales la actriz ha ido compartiendo las mejores imágenes, con fotos y vídeos que retratan la felicidad de ambos y no es para menos, ya que una boda es uno de los capítulos más importante en la vida de todos.

5. PEDRO CANAVATI FUE DENUNCIADO POR SU EXESPOSA

Pedro Canavati, en el pasado, estuvo casado con Arleen Isabelle Espinal di Cristina, una mujer originaria de República Dominicana, que no habría terminado en buenos términos con él, al punto de que salieron a la luz unas denuncias que ella hizo en contra del empresario, incluyendo cargos como violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimenticias y fraude y falsedad de declaraciones.