Han pasado ya cinco años desde que Isaías Gómez, el entonces novio de la actriz Sharis Cid, fue asesinado a balazos en las calles de San Miguel de Allende, Guanajuato, en un confuso accidente que, hasta ahora, sigue despertando más de una teoría sobre lo ocurrido aquella trágica tarde en la que la hija de la intérprete tuvo que secarle la sangre a su madre, quien intentó por todos los medios reanimar a su pareja.

Si bien actualmente la celeb de México se ha dado una nueva oportunidad casándose con el empresario mexicano Pedro Canavati, lo cierto es que, en su momento, la actriz de 52 años vivió duros pasajes debido a la traumática situación, sumado a las acusaciones y una investigación que duró varios meses y que fue reabierta en más de una oportunidad.

De hecho, son pocas las veces que la actriz se refiere al evento, por lo que varios de los detalles han permanecido en el total misterio por varios años, por lo que en este artículo de Mag repasaremos más sobre Isaías Gómez, quién fue y cuáles fueron las circunstancias de su lamentable fallecimiento.

Años después de la muerte de su prometido, Sharis Cid se casó con Pedro Canavati (Foto: Sharis Cid / Instagram)

¿QUIÉN FUE ISAÍAS GÓMEZ?

Isaías Gómez fue un exitoso empresario de 45 años con una destacada participación en la construcción y en el manejo de franquicias. De hecho, en su última noche, se encontraba celebrando la inauguración de un hotel y un restaurante en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Si bien se conoce muy poco sobre el empresario, pues no era una figura pública más allá de su relación con la actriz Sharis Cid, con quien, incluso, se rumora que tenía planes de casarse.

La actriz de “Corona de Lágrimas” fue pareja del empresario por más de seis años e incluso llegó a quejarse de que luego de su fallecimiento fue rebajada. “Te ponen como concubina, que en realidad ya éramos casi esposos”, apuntó.

¿CÓMO MURIÓ ISAÍAS GÓMEZ?

La información oficial señala que el empresario de 45 años fue sorprendido por un hombre en una motocicleta, el cual no dudó en dispararle al empresario en el pecho en reiteradas ocasiones, en un evento que fue presenciado por su prometida.

El suceso, que ocurrió aproximadamente a las 5 p.m. del 30 de setiembre de 2018, el empresario salía del hotel boutique De Cantera y Plata para reunirse con Sharis, cuando fue interceptado y atacado, en un evento que fue visto por varios testigos

“Me marca y me dice: ‘Amor, ya voy para allá, que me abran el portón’. En eso le digo a mi hermano Sergio y a Brandon (Peniche) que le abran el portón a Isaías y ahí sube mi hermano al minuto, no sé ni cuánto tiempo, y me dice: ‘Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías’. Pero en vez de meterme, me salí y me brinqué por la ventana del copiloto, en eso, yo lo veo y para mí estaba vivo”, confesó la actriz en conversación con Yordi Rosado.

De hecho, en su desesperación, la actriz intentó reanimarlo con respiración boca a boca, lo cual fue completamente inútil, quedando manchada con la sangre del empresario, y fue su hija, que estaba embarazada, la que terminó limpiando las manchas del cuerpo de su madre.

“Voy a vivir con eso toda mi vida. Tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Lo superas, pero por la forma en la que se fue no era la correcta”, añadió en la entrevista.

UN CASO QUE SE ABRIÓ LUEGO DE TRES AÑOS

En 2022, las autoridades mexicanas anunciaron que reabrirían el caso, aunque para esta oportunidad, la propia actriz destacó que no está dispuesta a involucrarse debido a todos los problemas que le causó, así como la terrible experiencia que vivió.

“Yo ya no tengo nada que ver porque después de tres años que ya me habían dicho víctima indirecta por ser la pareja de casi seis años de Isaías, te ponen como concubina, que en realidad ya éramos casi esposos”, se quejó la actriz en conversación con Hoy.

En ese sentido, la artista solicitó no participar de las investigaciones, pues no deseaba revivir el doloroso momento en el que vio morir a su prometido.

“Yo lo que pido es justicia de las autoridades de San Miguel, justicia de Dios, que siempre va a llegar, pero yo ya me deslindó de todo, ya viví ese proceso, no quiero volverlo a revivir”, explicó.