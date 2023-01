Rosalía es una de las más grandes estrellas de la música en la actualidad. Su popularidad la ha llevado a diversos países, relacionándose con famosas celebs de España y del mundo, como Kylie Jenner, Dua Lipa o Shakira.

Sin embargo, la cantante tiene claro que su mejor amiga es alguien que la acompaña desde sus inicios y que es una integrante de su propia familia: “La Pili”, su hermana mayor.

¿Quieres saber más sobre ella? A continuación, descubre quién es Pilar Vila. Averigua, así, los principales datos de su biografía y fotos.

1. ¿QUIÉN ES PILAR VILA?

Pilar Vila Tobella es una artista visual. Ella es la hermana mayor de Rosalía, con quien creció en el pueblo de San Esteve Sesrovires en Barcelona. La joven es la encargada de los looks y estilismos de la cantante, por lo que tiene un papel clave en su carrera artística.

Se sabe que dibuja cada uno de los trajes de la intérprete. “Cuando éramos pequeñas nos poníamos a dibujar juntas y luego a hacer vestidos. Cortábamos tela las dos. Lo seguimos haciendo”, le dijo Rosalía a El País.

La artista junto a su hermana Pilar Vila (Foto: Rosalía / Instagram)

2. FICHA DE DATOS DE PILAR VILA

Nombre: Pilar Vila Tobella

Fecha de nacimiento: 28 de septiembre del año 1990

Edad: 32 años

Ocupación: Artista visual

Twitter: @daikyri_

3. LOS ESTUDIOS DE PILAR VILA

Pilar estudió Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra y aún es cercana a su grupo de amigos de esa institución. Además, según contó en su popular cuenta de Twitter, su primer trabajo fue de limpiadora en un hotel.

4. ES LA MEJOR AMIGA DE ROSALÍA

Durante una entrevista con GQ, Rosalía confesó que su hermana Pilar era imprescindible para ella. “Yo no puedo vivir sin ella (...) Sin mi ‘Pili’, pues me muero. Yo he vivido toda mi vida con ella, desde que nací ella ha estado en mi vida y no me imagino mi vida sin ella. Es mi mejor amiga”.

5. RUMORES DE UN NUEVO NOVIO

Actualmente, existen diversos rumores que vinculan a Pilar Vila con Diego Ibáñez, musico y vocalista del grupo Carolina Durante. Aún no hay nada confirmado, pero se sabe que estuvieron paseando juntos por las calles de París.

El vocalista de Carolina Durante sería el nuevo novio de Pilar Vila (Foto: Diego Ibáñez / Instagram)

6. EL HIJO DE PILAR

Pilar es la madre de Genís, un niño que nació cuando ella aún era adolescente. Desde entonces, la joven es madre soltera. Según sus declaraciones a Mad Girls: “Lo único que quiero es un día decir ‘crie a un hombre, pero a uno de los buenos’”.

Rosalía le dedicó a su sobrino el tema “G3 N15″ de su disco Motomami. La artista canta: “¿Me perdonarás lo que me he perdi’o’? Son dos años ya. Tú ya tienes diez. Los once’ están en camino. Eras de ojos cielo de ojo’ azul marino. No sé qué te gusta, más si las carreras, naves espaciales o barcos de vela”.

Pilar y su hijo Genís junto a la famosa cantante (Foto: Rosalía / Instagram)

7. COMPARTE UN TATUAJE CON ROSALÍA

La hermanas son tan cercanas que comparten el mismo tatuaje en el muslo. Esta es la liga de Valie Export, el diseño que una artista feminista austriaca se tatuó como símbolo crítico en contra de la cosificación de la mujer.