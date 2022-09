Como pudimos ver en las películas de “The Lord of the Ring”, pensar que los pequeños hobbits no tienen importancia y que poco pueden contribuir es un error garrafal. Por ello, en “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, no deberíamos dejar de prestarle atención a estos personajes como Poppy Proudfellow.

En las películas de Peter Jackson, fueron Frodo, junto con la ayuda de Sam, quienes lograron llevar el Anillo Único sin ser corrompidos. Además, Pippin y Merry convencieron a los Ents para que retomaran Isengard de las manos de los orcos y Saruman.

En “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, Poppy Proudfellow es interpretada por Megan Richards. La actriz británica también ha formado parte de la serie de BBC, “Wanderlust”, como Mimi Brookes.

También fue invitada especial en dos episodios de “Doctors”. Por ello, este es un gran paso para la carrera de la artista, quien tan solo tiene 20 años

¿QUIÉN ES POPPY PROUDFELLOW DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

Poppy Proudfellow es uno de los personajes creados por la serie de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”. Se trata de una Hobbit Pelosa que es muy amiga de Nori Brandyfoot.

Su pueblo es nómada, por lo que cada cierto tiempo hacen largos viajes migratorios. Al parecer, toda la familia de Poppy no pudo seguir su viaje y fueron dejados atrás, siendo la joven la única en sobrevivir.

Tener conocimiento de estas consecuencias puede haber marcado a la hobbit, lo que definió su carácter más cuidadoso y responsable. Es ella misma la que debe cargar sus propia carreta migratoria. Además, no desea que más seres queridos, como su amiga, sufran el mismo destino.

La propia Richards describió a su personaje como el “más cauteloso de los dos y trata de controlar a Nori”.

DATOS PERSONALES DE POPPY PROUDFELLOW

Raza: Hobbit Peloso

Hobbit Peloso Género: Femenino

Femenino Fecha de nacimiento: Segunda Edad

Residencia: Nómada

Nómada Familiares: Los Proudfellows que se quedaron atrás

¿QUÉ SON LOS HOBBITS PELOSOS?

Los Pelosos son una de las subrazas de los Hobbits, junto con los Albos y Fuertes. Eran conocidos como Harfoots en inglés y, de acuerdo con la obra original, son el grupo más numeroso. Se caracterizaban por tener la piel más oscura y el cuerpo más pequeño y robusto.

No obstante, en la serie los están presentando como los ancestros nómadas de los Hobbits que luego se asentaron en la Comarca. Aunque este cambio podría provenir de que fueron el primer pueblo de aquella raza en desplazarse hacia el Oeste, cruzando el Paso Alto durante la Tercera Edad.

¿QUÉ ROL TENDRÁ POPPY PROUDFELLOW EN “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

Nori Brandyfoot y Poppy Proudfellow son quienes encuentran al “Extraño”, un hombre desconocido que cayó del cielo en un meteorito. Mientras que el personaje interpretado por Markella Kavenagh quiere ayudarlo, el de Megan Richards quiere evitarse problemas, pero aún así ayuda a su amiga.

Estos dos personajes estarán fuertemente relacionados al hombre meteorito y, probablemente, ayudarán a revelar su verdadera identidad.

Poppy Proudfellow y Nori Brandyfoot con una linterna de luciérnagas en "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

“Estoy emocionada de que podremos mostrar un mundo que viene de la imaginación. Es solo pura imaginación que se ha estirado a todos los extremos. Estoy emocionada de que la gente vea todo el trabajo que se ha realizado, no solo por parte del elenco, sino también del equipo y la producción”, expresó Richards al medio “Collider”.

Además, habría descrito la relación de Nori y Poppy como “el ying y el yang de la otra”, complementándose de manera perfecta.