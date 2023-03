Pedro Fernández, quien interpreta a Rosendo Cuevas en la nueva serie “Mariachis”, tiene una larga trayectoria que lo ha convertido en uno de los actores y cantantes mexicanos más destacados del medio artístico. El éxito que ha conseguido el intérprete de 53 años es gracias a su talento y esfuerzo, pero también al apoyo inconsicional de su esposa, Rebeca Garza.

Considerados como uno de los matrimonios más estables del medio artístico mexicano, Pedro Fernández y Rebeca Garza están casados desde 1987. La pareja tiene tres hijos y han conformado un matrimonio muy sólido que ha tratado de escapar de la exposición mediática.

Sin embargo, no se han escapado de la polémica. Según trascendió en la prensa de espectáculos, Rebeca Garza estaba celosa de la convivencia laboral de su esposo con Marjorie de Sousa en “Aventurero” y lo obligó a renunciar a dicha producción. Pero, ¿quién es la esposa de Pedro Fernández? Aquí te lo contamos.

Pedro Fernández es un cantante, actor, productor y compositor mexicano de música ranchera (Foto: Pedro Fernández/ Instagram)

¿QUIÉN ES REBECA GARZA, LA ESPOSA DE PEDRO FERNÁNDEZ?

Rebeca Garza Vargas nació en Reynosa, Tamaulipas, México. Antes de conocer a Pedro Fernández se desempeñaba como modelo y ahora es madre de familia con tres hijos.

Pedro Fernández y Rebeca Garza se casaron en 1987 cuando ella cumplió 18 años; pero el matrimonio religioso recién lo realizaron en octubre de 2010. La pareja tiene 33 años juntos y tienen tres hijas: Osamara, Karina y Gema.

Rebeca Garza ha sido el gran apoyo de Pedro Fernández en su carrera profesional. Ella ha manifestado que la confianza y la buena comunicación han sido clave en su matrimonio.

“La comunicación, el cariño y el amor que nos tenemos y que nos apoyamos en todo. Al principio, cuando estábamos recién casados, no entendía su carrera, pero luego supe que tenía que confiar en él”, dijo su esposa a los medios.

Rebeca Garza Vargas, esposa de Pedro Fernández, nació en Reynosa, Tamaulipas (México) (Foto: Pedro Fernández/ Instagram)

DATOS PERSONALES DE REBECA GARZA

Nombre de nacimiento: Rebeca Garza Vargas.

Lugar de nacimiento: Reynosa, Tamaulipas, México.

Ocupación: Modelo.

Cónyuge: Pedro Fernández.

Hijos: 3.

¿CÓMO SE CONOCIERON PEDRO FERNÁNDEZ Y REBECA GARZA?

En una entrevista con Don Francisco para el programa “Reflexiones”, Pedro Fernández reveló que conoció a Rebeca Garza cuando viajó a Reynosa, Tamaulipas, para cantar. El artista mexicano se presentó en el Teatro del Pueblo y entre las asistentes estaba su ahora esposa.

“Me tocó cantar en el Teatro del Pueblo y siempre hay en la parte de atrás del escenario, como compañía de los artistas, un sequito que se conforman la reina, la princesa, la duquesa y damas que las acompañan”, contó el actor de telenovelas.

“Como siempre lo hacemos, tratamos de darles un espacio, saludarlas un momentito entre el show, y eso fue lo que hice ese día: me encontré con la reina, la princesa y luego vi a la duquesa, y dije: ‘Esta es mi reina’”, detalló el cantante de rancheras.

Pedro Fernández reconoció que apenas vio a Rebeca Garza se enamoró a primera vista de ella. “Me enamoré ese día y no me di cuenta: empecé a hacer y decir cosas que no haces y no dices”.

FOTOS DE REBECA GARZA EN INSTAGRAM

Pedro Fernández y Rebeca Garza están casados desde 1987 (Foto: Pedro Fernández/ Instagram)

Pedro Fernández y Rebeca Garza tienes tres hijos (Foto: Pedro Fernández/ Instagram)