Pedro Fernández es uno de los artistas más queridos de México. Desde su aparición en la película “La niña de la mochila azul”, cuando apenas tenía 12 años, su fama se internacionalizó, llegando a convertirse en galán de telenovelas. Recientemente, el artista realizó una transmisión en vivo con Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, donde su rostro llamó mucha la atención de los cibernautas. ¿Por qué?

Según recoge People en Español, durante el live, muchos seguidores de Pedro Fernández no pasaron por alto lo extraño que lucía la cara del cantante mexicano, incluso aseguraban que se veía totalmente irreconocible. Si bien, la conversación con Isabel Lascurain marchó bien, los que vieron el video criticaron en todo momento el aspecto de su cara.

La transmisión comenzó a llenarse de mensajes de los fans quienes criticaron la forma física de del intérprete de “La de la mochila azul”, incluso, lo compararon con otros famosos que se han realizado arreglos estéticos fallidos. ¿Qué pasó con la cara del cantante? Esta es una de las preguntas que más se hicieron los cibernautas.

Pedro Fernández decidió dar un paso al costado y abandonar la telenovela "Hasta el fin del mundo", que protagonizaba con Marjorie de Sousa (Foto: Televisa)

¿QUÉ LE PASÓ EN LA CARA A PEDRO FERNÁNDEZ?

Tras el video compartido en redes sociales y las críticas y comparaciones que recibió, Pedro Fernández no se ha pronunciado al respecto, pero los ataques han continuado incluso luego de terminarse el live.

“Que se hizo en su cara, pensé que era Camilo Sesto”, dijo una seguidora.

“Que se hizo en su cara, pensé que era Camilo Sesto”, comentó una seguidora. “Creo fue con el cirujano de Alfredo Palacios. ¿Por qué no aceptan el paso del tiempo y envejecen con dignidad?”, agregó otro.

“Le hicieron cara de memela, como Lin May, Alfredo Palacios, Anamía, Ninel Conde; todas igualitas, caras de mérmelas tlayuderas. Qué pena, qué tristeza y qué vergüenza”, señaló otra persona.

Las reacciones no cesaron y, si bien aprecian su talento, reprueban que se haya hecho ese arreglo estético que consideran le transformó el rostro completamente.

“Siempre me ha gustado su música, me acercó al ranchero romántico; lo he escuchado desde hace tantos años. Para mi hijo de 29 años es muy representativo en su niñez. Pero me parece terrible que a los 50 años se sometan a cirugías donde les transforman el rostro, se quedó sin líneas de expresión, parece una figura de cera”, escribió un usuario, según reporte de People en Español.

De esas críticas hay muchas. La polémica sobre el aspecto del también actor continúan y no cesarán hasta que Fernández aclare todo y de detalles del porqué de su cambio, para tranquilidad del artista y, también, de sus fans.