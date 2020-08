Carmen Aub es una de las actrices más veteranas de “El señor de los cielos” . La mexicana es parte del elenco principal desde la segunda temporada interpretando a ‘Rutila Casillas’. La artista de 30 años se siente muy feliz por la oportunidad que ha tenido al ser parte de esta producción de Telemundo.

No cabe duda que su carrera actoral tiene un antes y un después tras ser convocada para esta narcoserie que se ha convertido en una de las producciones más vistas por el público hispano y ahora, con su llegada a Netflix, ha sumado nuevos seguidores que se han preguntando si habrá una octava entrega de la serie.

Si bien, la séptima temporada estuvo envuelta en una gran polémica por la muerte de ‘Aurelio Casillas’ y la salida definitiva de Rafael Amaya. Muchos creyeron que este sería el final de “El señor de los cielos”, sin embargo, la historia se logró desarrollar en su totalidad y terminó con gran aceptación por parte de sus fanáticos.

En una reciente entrevista para la revista People en Español , Carmen Aub habló sobre una presunta octava temporada de la serie y esto es lo que tendría que suceder para mantenerse como una de las producciones más exitosas de los últimos años.

Carmen Aub siente mucha pena por no despedirse de Rafael Amaya (Foto: Telemundo)

¿QUÉ TIENE QUE SUCEDER PARA QUE SE REALICÉ UNA OCTAVA TEMPORADA DE LA SERIE?

Carmen Aub contó durante la entrevista que se sentía muy triste por no lograr despedirse de Rafael Amaya, ya que todo fue tan apresurado y no hubo tiempo para que se reúnan y puedan hablar al respecto, así que tiene la intención de buscarlo tras el final de la pandemia.

También dijo que era incierto su futuro en “El señor de los cielos” , ya que aún no se sabe si habrá una octava temporada.

“Estoy muy abierta. Me entusiasmaría porque es un personaje que amo, un proyecto que también me encanta, un elenco que ya somos familia, que los extraño mucho a mis amigos y por ese lado te diría sí. Pero también me encantaría ya poder tal vez cerrar el ciclo y hacer cosas nuevas. Yo siempre creo que la respuesta es que si tenemos más que escribir y creo que tenemos un gran equipo en ese aspecto en El señor de los cielos, si hay más que dar, adelante. Si ya no hay, si ya nada más lo estamos forzando ya mejor paremos y hagamos algo nuevo”, contó la actriz.

Carmen Aub y Iván Arana son algunos de los actores que fueron suspendidos por Telemundo (Foto: Telemundo)

Carmen Aub también contó cuál ha sido el cambio que ha logrado a lo largo de los últimos 10 años de trabajo y sobre todo, en los seis que ha estado en “El señor de los cielos”.

“Puedo decirte que, aunque me falta todavía mucho por lograr, he llegado mucho más lejos de lo que alguna vez me hubiera podido imaginar, entonces quiero seguir aprendiendo. Creo que sigo teniendo esa Carmen de hace 10 años en mí con ganas de aprender y crecer. Entre mis prioridades ahora también está el encontrar el balance entre lo personal y lo profesional, que hace 10 años solamente estaba enfocadísima en el trabajo y en crecer”.

VIDEO RECOMENDADO

El señor de los cielos: Rafael Amaya vs. El Cabo

El señor de los cielos | Rafael Amaya vs. El Cabo