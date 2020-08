Carmen Aub es una de las actrices de “El señor de los cielos” que sigue al pie del cañón. Si bien es cierto, muchos intérpretes han sido parte de esta historia, algunos continúan, otros salieron por que sus personajes murieron y unos tantos decidieron dar un paso al costado para buscar nuevas oportunidades laborales.

No cabe duda que el final de la participación de Rafael Amaya en la historia de Telemundo sorprendió a muchos, ya que todos los fanáticos esperaban verlo de regreso en la séptima temporada y ponerse otra vez al frente de su familia, pero la historia fue otra, ya que el actor mexicano regresó, pero solo para darle fin a su personaje.

Este duro golpe no solo fue para los seguidores de la historia, sino también para los integrantes del elenco y una de ellas fue Carmen Aub, quién sintió mucha pena que su padre de la ficción decidiera irse para siempre y lo peor es que no pudo despedirse de él.

Carmen Aub siente mucha pena por no despedirse de Rafael Amaya (Foto: Telemundo)

En una entrevista con la revista People en Español , la actriz mexicana ha confesado sus sentimientos con respecto a la muerte de “Aurelio Casillas” y la salida de Rafael Amaya de la serie.

¿POR QUÉ CARMEN AUB NO PUDO DESPEDIRSE DE RAFAEL AMAYA?

Carmen Aub, la querida ‘Rutilia Casillas’ se siente muy agradecida con todo lo que ha logrado tras ser parte de la historia de “El señor de los cielos” .

La actriz ha logrado hacerse un espacio en el mundo de la actuación tras demostrar su gran talento con este personaje que ha marcado un antes y un después en su carrera.

En la entrevista exclusiva que tuvo con People en Español, la intérprete de 30 años ha contado los sentimiento que tiene sobre esta serie y que fue lo que sintió con la inesperada salida de Rafael Amaya de la serie.

“Fue muy fuerte porque claro después de tantos años que nuestro protagonista se fuera pues para mí, que fue mi papá durante tantos años, el saber que ya no iba a estar compartiendo set con él sí fue una pérdida muy fuerte. La verdad lo sufrí muchísimo. También estaba en la incertidumbre de saber cómo nos iba a ir ahora sin él, pero bueno creo que Rafa siempre va a estar en mí Carmen y Aurelio va a estar siempre presente en las decisiones que Rutila Casillas tome en el futuro, entonces de alguna manera lo mantenemos ahí en espíritu y en corazón”, explicó la actriz.

Carmen Aub espera que pronto pueda hablar con Rafael Amaya y saber por qué se fue de la serie (Foto: Telemundo)

También se sinceró al decir que no pudo despedirse del actor mexicano, ya que las circunstancias en las que se dieron su salida fue una sorpresa.

“La verdad es que no tuve el placer de tener despedida. Las circunstancias de que estuvimos trabajando mucho, no se permitió, no se dio el momento, así que mantengo la esperanza de que tal vez ahorita cuando termine esto de la pandemia pueda ir a cerrar ese ciclo con él” .

Carmen Aub también ha dicho que no sabe si habrá una octava temporada de la serie y que estaría encantada en ser parte de nuevo de la historia de “El señor de los cielos”, pero que también ya se debería cerrar el ciclo.

