Rafael Amaya alcanzó la fama internacional al protagonizar “El señor de los cielos”, serie donde interpretó a Aurelio Casillas. El actor mexicano conquistó al público al darle vida a este polémico y carismático personaje durante siete temporadas, logrando convertirse en uno de los intérpretes más respetados del medio artístico.

El líder de la familia Casillas ha sido pieza clave durante el desarrollo de la producción de Telemundo, sin embargo, a medida que avanzaban las temporadas Rafael Amaya pasó de ser protagonista a quedar en el olvido. ¿Por qué? En varias ocasiones, el actor mexicano se ha alejado de la vida pública y las redes sociales, situación que ha desencadenado todo tipo de teorías.

Rafael Amaya alcanzó la fama internacional al protagonizar “El señor de los cielos” (Foto: Telemundo)

Algunos aseguran que Rafael Amaya se encuentra muy enfermo, otros que tiene problemas con las drogas y que está en un centro de rehabilitación. Lo cierto es que el actor desapareció de la escena pública hace más de año y medio. Desde abril del 2018 no ha publicado ninguna fotografía nueva en su cuenta de Instagram, no se ha presentado en eventos públicos, tampoco ha dado entrevistas. Solo regresó a las pantallas para despedirse del personaje que le dio la fama mundial.

Fue en el primer capítulo de la séptima temporada de “El señor de los cielos” cuando vimos por última vez a Rafael Amaya interpretar a Aurelio Casillas, quien murió tras permanecer en coma durante gran parte de la temporada anterior. Desde entonces no se conoce el paradero del actor. Hoy te contamos la vez que Amaya fue internado en un hospital por culpa de la serie de Telemundo.

La última vez que vimos a Rafael Amaya en la pantalla fue en la séptima temporada de “El señor de los cielos” (Foto: Telemundo)

LA VEZ QUE RAFAEL AMAYA FUE INTERNADO EN UN HOSPITAL POR CULPA DE EL SEÑOR DE LOS CIELOS

La primera vez que Rafael Amaya se alejó de todos fue en el 2015. Sus compañeros de trabajo no sabían nada de él, no respondía llamadas y nadie conocía su paradero. Esto se prestó a diversas especulaciones, entre ellas se dijo que estaba sumergido en las drogas y que se encontraba internado en un centro de rehabilitación.

Sin embargo, el propio Amaya salió a aclarar el por qué desapareció. Hace cinco años, en una entrevista exclusiva con María Celeste Arrarás en el programa “Al Rojo Vivo” de Telemundo, reveló los motivos que lo orillaron a retirarse un tiempo de la vida pública.

La periodista cuestionó a Amaya sobre qué había de cierto en los rumores sobre su ingreso en un hospital por sobredosis de drogas, algo que él negó rotundamente.

“Pues sí, estuve en el hospital; tuve una crisis nerviosa por cansancio, por estrés . Estuve 10 meses más o menos o casi 11 meses trabajando consecutivamente sin vacaciones. Y, como cualquier otro ser humano, me empecé a enfermar cada semana”, explicó.

“Necesitaba un descanso y olvidar a [mi personaje] Aurelio Casillas para retomar mi vida”, agregó.

La primera vez que Rafael Amaya se alejó de todos fue en el 2015. En ese entonces se especuló que estaba sumergido en las drogas y que se encontraba internado en un centro de rehabilitación (Foto: Rafael Amaya/ Instagram)

El actor aclaró que sólo permaneció en el hospital dos días y que su médico recomendó reposo absoluto. Al salir del hospital, aseguró que no ingresó en un centro de rehabilitación sino que apagó el teléfono y se fue a visitar a su familia y amigos, a los que hacía tiempo no veía.

En otro momento de la entrevista se le consultó a Amaya si consumía droga, algo que también negó. “[Las drogas] son algo que está siempre ahí latente en el ambiente donde yo me desarrollo, pero he tenido mucha suerte de no recaer, perdón, no caer en una adicción”, dijo.

Amaya señaló que todas las especulaciones le hicieron mucho daño a él y a su familia, ya que incluso algunos medios lo dieron por muerto.

“Se han dicho muchas cosas, pero lo que yo necesitaba era solo rehabilitarme espiritual y mentalmente a lo que yo era antes de “El Señor de los Cielos”. No bebo, no me tomo ningún tipo de drogas y estoy muy contento con lo que pasa en mi vida, con mi familia, con mis amigos y simplemente me tomé un tiempo para reencontrarme, para regresar a mis raíces”, afirmó.

Según insistió varias veces a lo largo de la entrevista, el ingreso en el hospital fue resultado del cansancio y muchos problemas personales por los que atravesaba y de los que no quiso dar mucho detalle.

