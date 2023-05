Con más de 91 millones de seguidores, varios premios internacionales y récords de reproducción con sus álbumes y temas, Dua Lipa es una de las figuras más importantes de la música en la actualidad, causando sensación en los eventos en los que participa.

Debido a esto, la cantante británica no pasó desapercibida durante su llegada al Festival de Cannes, el cual inició el pasado 16 de mayo y se extenderá hasta el próximo sábado 27, y ha mostrado más de un momento icónico como la reunión de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Martin Scorsese o la presentación de “Moonage Daydream”, el documental de HBO Max que retrata la vida y la música de David Bowie.

Además de su imponente presencia, la celeb de Estados Unidos también sorprendió al presentar a su novio, el director de cine francés Romain Gavras, su primera relación desde su separación de Anwar Hadid en 2022.

La cantante británica causó sensación en su llegada al Festival de Cannes (Foto: Dua Lipa / Instagram)

¿QUIÉN ES ROMAIN GAVRAS?

Romain Gavras es un director de cine francés, quien siguió la misma vocación de su célebre padre Costa-Gavras, además de ser hermano de la actriz Julie Gavras. Además, la madre de este es periodista y productora.

La influencia de sus padres estuvo presente en más de una ocasión para un joven Romain, que aseguró en una conferencia que “en casa, la única conversación era sobre política y cine”. Además, destacó que se acercó al arte debido a su crianza “escuchando mitos griegos o tragedias griegas”, pues “en lugar de Blancanieves, era una mujer que se comía a sus hijos, o un hombre matar a su padre y casarse con su madre”.

Sus primeras producciones estuvieron relacionadas con spots publicitarios para Yves Saint Laurent, Dior y Louis Vuitton y videos musicales, destacando su colaboración con figuras como Kanye West, The Last Shadow Puppets y Jay-Z.

En el caso de estos últimos, el francés fue responsable del video oficial de “No Church in the Wild”. Además de ser el hombre detrás de “I Believe” del dúo británico Simian Mobile Disco o “Born Free” de MIA.

Si bien el documental “A Cross the Universe” es el primer trabajo del director, su debut en el cine fue en 2010 con “Our Day Will Come”, un drama protagonizado por Vincent Cassel, quien da vida a Patrik, un psiquiatra que aconseja a Rémy (Olivier Barthélémy), un adolescente que es acosado por sus compañeros debido a su pelo rojo.

Ocho años después, el director lanzaría “El mundo es tuyo”, una cinta de comedia y suspenso protagonizada una vez más por Vincent Cassely sigue a un narcotraficante (Karim Leklou) que busca dejar atrás el crimen pero primero debe completar un último trabajo.

Su último trabajo sería “Athena”, estrenada en 2022 en el “79º Festival de Cine de Venecia” y en la que destacó el nulo uso de efectos audiovisuales generados de manera artificial.

Romain Gavras y Dua Lipa durante la proyección de "Omar la Fraise" en el Festival de Cannes (Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP)

SU RELACIÓN CON DUA LIPA

El romance del director frances con la estrella británica fue una sorpresa, pues no existían indicios de que ambos se frecuentaran, por lo que la propia cantante confirmó su relación con una publicación en su cuenta de Instagram.

“Hier soir à Cannes avec mon cœur”, fue la publicación en francés de la artsita y que se traduce como “Anoche en Cannes con mi novio”.

Romain Gavras supera por más de 14 años a la cantante británica (Foto: Dua Lipa / Instagram)

FICHA DE DATOS DE ROMAIN GAVRAS