La reconocida actriz mexicana Mayrín Villanueva ya tiene alguien que está siguiendo sus pasos, se trata de su hija mayor Romina Poza, fruto de su primer matrimonio con el histrión Jorge Poza. Resulta que la jovencita fue convocada para formar parte del elenco de la telenovela “Vencer la culpa”, con lo que demostraría que el talento para actuar lo heredó de sus progenitores.

Debido a la expectativa que ha generado su participación, te contamos en los siguientes párrafos quién es y todo lo que se sabe sobre ella, quien ya ha actuado en otra producción para una plataforma de streaming.

Una mirada seductora que enamora (Foto: Romina Poza / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE ROMINA POZA

Nombre completo: Romina Poza Villanueva

Romina Poza Villanueva Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Edad: 22 años

22 años Instagram: @rominapozav

2. ¿QUIÉN ES ROMINA POZA?

Romina es la hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, quienes tuvieron un hijo más; es decir, tiene un hermano y otro medio hermano, fruto del matrimonio de la actriz con Eduardo Santamaría. Está incursionando en el mundo de la actuación. Es modelo y muy activa en sus redes sociales.

3. ¿QUÉ ESTUDIA?

La primogénita de Mayrín Villanueva estudia actualmente animación.

Una imagen en blanco y negro que resalta sus facciones (Foto: Romina Poza / Instagram)

4. PASIÓN POR EL MODELAJE

A Romina Poza le encanta el modelaje; es más, sueña en convertirse en una modelo profesional para estar en cotizadas pasarelas. Aunque hay algo que a veces la hace pensar que quizá no lo logre: por su estatura. Pese a ello, es consciente que puede formar parte de campañas editoriales y ser el rostro de algunas marcas.

5. COLABORA CON ALGUNAS MARCAS

En su faceta como modelo colabora con marcas importantes, luciendo accesorios, perfumes y más, tal como se puede apreciar en sus redes sociales.

6. SU INTERÉS POR LA ACTUACIÓN

Como sus padres se dedican al mundo de la actuación, Romina ha mostrado interés por estar en los estudios de grabación. “La verdad es que lo veo [la actuación] y se me antoja muchísimo. [Pero] me da miedo no ser buena, como todas esas inseguridades que yo todavía tengo que hacen que yo solita me limite”, señaló en entrevista a la Revista Hola! en 2021.

El rostro de la joven a sido destacado por varios medios como uno de los más hermosos (Foto: Romina Poza / Instagram)

7. YA ESTUVO EN UNA PRODUCCIÓN

Romina Poza formó el elenco de la película “Reviviendo la Navidad”, que se estrenó en diciembre de 2022 por Netflix. Fue protagonizada por Mauricio Ochmann y Ana Brenda Contreras.

8. ¿ROMINA POZA TIENE PAREJA?

Se sabe que la joven estuvo en una relación con Joss Romero, un joven que no está en el medio y con el que compartía viajes. A raíz de que no comparte fotos o videos con él, podrían haber terminado.

9. ¿QUÉ LE GUSTA HACER A ROMINA POZA?

De acuerdo con sus redes sociales, a la joven le gusta la fotografía, la repostería y viajes.