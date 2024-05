Valentina Ferrer no solo se ha ganado el corazón de su país con su belleza y gracia, sino también el de J Balvin, el famoso reguetonero colombiano. Sin embargo, ser la pareja de pareja de una celebridad no es su único logro, ya que la modelo tiene su propia trayectoria e historia de vida y aquí te la cuento.

El 7 de mayo, Valentina celebró el cumpleaños número 39 de su amado J Balvin. Mientras el carismático cantante colombiano se encontraba de gira por Europa, la ocasión no pasó desapercibida.

En pleno concierto en Berlín, J Balvin sopló las velitas de su pastel mientras su entregado público aplaudía con entusiasmo. Sin embargo, a pesar de la emoción del momento, J Balvin extrañó profundamente la compañía de su novia y su hijo Río, quienes residen con él en Colombia.

Por ello, si quieres conocer más sobre ella, continúa leyendo.

1. ¿QUIÉN ES VALENTINA FERRER?

Valentina Ferrer es una verdadera reina multitarea. No solo es una actriz talentosa, sino que también brilla como modelo, presentadora de televisión y, por supuesto, una belleza argentina que conquistó el título de Miss Argentina 2014.

Valentina Ferrer en un evento de Tiffany and Co (Foto: Valentina Ferrer / Instagram)

Su participación en el certamen Miss Universo 2014 no solo la llevó a representar a su país, sino que también la destacó como un símbolo de elegancia y gracia en el escenario internacional.

2. DATOS PERSONALES DE VALENTINA FERRER

Nombre completo: Valentina Ferrer

Valentina Ferrer Cumpleaños: 19 de septiembre

19 de septiembre Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 30 años

30 años Lugar de nacimiento: Córdoba, Argentina.

Córdoba, Argentina. Nacionalidad: Argentina

Argentina Pareja: J Balvin (2018–presente)

J Balvin (2018–presente) Hijos: 1

1 Instagram: @valentinaferrer

3. VIENE DE UNA FAMILIA NUMEROSA

Valentina Ferrer, la estrella polifacética de Argentina, no solo es conocida por su impresionante carrera, sino también por sus sólidos lazos familiares.

Proveniente de una familia numerosa con cinco hermanos, Valentina revela una conexión especial con ellos. En palabras suyas, “Yo siempre cuando jugaba con mis hermanas, somos cinco hermanos, es como que mi hermana siempre quería ser doctora o trabajaba en casa, y yo era como que me encantaba robar la ropa de mi abuela”, compartió con Vanity Fair, mostrando su lado divertido y travieso.

Aunque se sumerge en el mundo de la fama y los reflectores, Valentina es consciente de la importancia de mantener la privacidad de sus seres queridos. A pesar de mantener una estrecha relación con su madre, ella se esfuerza por proteger a su familia del escrutinio público.

“Ellos son mi cable a tierra, directamente mis charlas con mi mamá son más de estar pendiente de mí y de cómo estoy, pero mi familia está muy alejada de todo esto”, enfatiza, destacando su compromiso con el bienestar y la intimidad de sus seres queridos.

4. VALENTINA FERRER FUE REINA DE BELLEZA

Valentina Ferrer, más que una simple cara bonita, es una verdadera embajadora de la belleza y la elegancia argentina. Fue coronada Miss Argentina 2014 en un majestuoso certamen celebrado el 10 de octubre de 2014, durante la Feria Internacional de Turismo en el Salón Frers La Rural de Palermo, Buenos Aires.

Su reinado no se limitó a las fronteras de su país, ya que representó a Argentina con gracia y estilo en el prestigioso certamen Miss Universo 2014, celebrado el 25 de enero de 2014, en Doral, Florida, EE. UU.

En este escenario internacional, Valentina no solo dejó su marca, sino que también puso fin a una sequía de ocho años sin clasificación para Argentina, al alcanzar el Top 10. Además, su deslumbrante actuación en la competencia de Traje Nacional la llevó a estar entre los cinco primeros, destacando su elegancia y orgullo por su herencia cultural.

“Siento que haber ido a Miss Universo me ayudó muchísimo a entender otras culturas y saber mirar más allá. Quieras o no, cuando estás en tu país y no viajas tanto, cuando empiezas a hacerlo, a conocer y a encontrarte más y saber cuáles son tus verdaderos gustos”, compartió en una entrevista con Vanity Fair.

5. ¿A QUÉ SE DEDICA VALENTINA FERRER?

Valentina Ferrer es una destacada modelo, actriz y empresaria argentina. Como modelo, ha desfilado en pasarelas de renombre internacional y está representada por agencias en varias ciudades importantes.

En su carrera actoral, ha participado en varias producciones notables, con créditos en producciones notables como “Betty en NY” (2019), “J Balvin: Sigo Extrañándote” (2017) e “Intrusos en el Espectáculo” (2001), según su página de IMDb.

Además, es la fundadora y CEO de Kapowder Superfood, una empresa de salud y bienestar con sede en Melbourne, Australia, que refleja su compromiso con productos naturales y de calidad. Su influencia abarca múltiples industrias, dejando una marca duradera en el mundo del entretenimiento y el emprendimiento.

6. ¿CÓMO CONOCIÓ VALENTINA FERRER A J BALVIN?

Balvin y Valentina Ferrer se cruzaron en el set de un videoclip del artista, casi como si el universo estuviera conspirando a su favor. En el año 2017, sus vidas tomaron un giro inesperado cuando Valentina protagonizó el emotivo videoclip “Sigo Extrañándote” de J Balvin, donde interpretó el papel de su pareja.

Pero la chispa del amor no surgió de inmediato en ese momento cinematográfico. Según Valentina, primero fueron amigos. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y lo que comenzó como una amistad floreció en algo más profundo.

“Aunque ahí no empezó nuestra relación. Primero fuimos amigos. No sé si me cambió tanto porque para mí fue como una relación de pareja más, pero obviamente sí que encontré ahí al amor de mi vida”, compartió con VF.

7. ¿VALENTINA FERRER TIENE HIJOS?

Valentina Ferrer disfruta de la bendición de la maternidad con su hijo Río, de tres años, fruto de su amor con J Balvin.

En palabras suyas, “Me encanta ser madre, pienso en él todo el tiempo, por eso hay que buscar un balance para poder llegar a todo”, expresó en una entrevista con Forbes, destacando su profundo amor y compromiso como madre mientras equilibra su vida profesional y personal.

8. FOTOS DE VALENTINA FERRER