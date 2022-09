Cristian Castro ha tenido una carrera muy exitosa, aunque esto ha sido a costa de otros ámbitos de su vida, como sus relaciones de pareja y la que mantiene con sus hijos. El cantante mexicano ha tenido muchas uniones polémicas y una de ellas fue con Valeria Liberman, quien no se llevaba bien con su madre, Verónica Castro.

El intérprete mexicano se casó con ella en el 2004 y, tan solo un año después, nació su primera hija, Simone. En el 2007, llegó su segundo niño, Mikhail.

Cabe mencionar que Castro tiene otra niña pequeña, llamada Rafaela, la cual fue fruto de una relación posterior con la colombiana Paola Erazo.

Aunque la pareja lucía muy enamorada, al llegar a los cinco años de matrimonio, anunciaron su separación. Durante el proceso de divorcio, hubo mucha controversia alrededor de la custodia de sus hijos, quienes terminaron quedándose con su madre.

¿QUIÉN ES VALERIA LIBERMAN, LA SEGUNDA ESPOSA DE CRISTIAN CASTRO?

Valeria Liberman es una abogada argentina que había mantenido una relación con Cristian Castro en su juventud. Años después, luego de que este se divorciara de Gabriela Bó, se volvieron a encontrar, retomando su relación.

No obstante, lo que inició como amor terminó convirtiéndose en una dura lucha legal y mediática. Valeria llevó a tribunales al intérprete de “Por amarte así”, asegurando que fue víctima de maltrato y violencia.

Con el paso del tiempo, Valeria y Cristan decidieron dar por acabado el conflicto. Hicieron las paces y ahora mantienen una relación cordial en beneficio de sus hijos.

DATOS PERSONALES DE VALERIA LIBERMAN

Nombre: Valeria Liberman

Lugar de nacimiento: Argentina

Nacionalidad: Argentina

Profesión: Abogada

Residencia: Miami

¿QUÉ OPINA VERÓNICA CASTRO SOBRE VALERIA LIBERMAN?

De acuerdo con algunos rumores que circularon durante el divorcio de Valeria Liberman de Cristian Castro, uno de los motivos de su distanciamiento había sido la mala relación que tenía con Verónica Castro.

Estas especulaciones acaban de ser confirmadas, pues la propia protagonista de “Los ricos también lloran” lo confirmó con el programa “Ventaneando”.

“Fue una pésima pareja. Nunca la quise, porque yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran. Ella lo sabía y no me gusta que una mujer haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo de su esposa primera”, declaró hace poco.

Agregó que, hasta el momento, no ha podido ver a sus nietos, Simone y Mikhail, y la tildó como una persona “agresiva” con su progenitora.

“Finalmente los que terminan perdiendo son los niños, se perdieron del amor, del cariño, de la entrega que yo tenía guardada para mis criaturas (...) Ella era una persona que era muy agresiva con su mamá y se lo dije antes de que se casara con Cristian, que no le siguiera faltando al respeto a su mamá porque no era así”, arremetió.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE CRISTIAN CASTRO CON SUS HIJOS?

Cristian Castro no tiene la custodia de sus hijos, pero en varias ocasiones el propio cantante ha asegurado que quizás es la mejor opción. En una entrevista con el medio “Infobae” en el 2019, confesó que ser padre no es una de sus prioridades pues pone por encima su carrera musical.

“La verdad no soy buen padre, no me considero buen padre, me considero un padre que cumple lo más que puede, voy cumpliendo con el cariño que puedo dar, presente, pero no, no soy un padre entregado, no”, acotó en ese entonces. “Es un poco egoísta mi postura, como la quieran ver, pero no soy tan aficionado, lamentablemente, porque es lamentable, a ser buen padre. Quisiera ser más aficionado, más allegado, pero finalmente me llama la atención a la canción que estoy haciendo, el viaje que viene, me gana la atención a lo que está sucediendo musicalmente”.

En otra ocasión, contó al programa “Hoy”, que no veía a sus hijos mayores, Simone y Mikhail, desde que inició la pandemia. Ellos viven en Miami, mientras que él reside en Los Ángeles, por lo que tienen miedo que al encontrarse, podrían contagiarse.

Aunque es evidente que no está tan presente físicamente, lo cierto es que nada les falta a sus hijos, quienes estudian en las mejores escuelas. Además, pese a la distancia, Cristian trata de comunicarse con ellos.

En una entrevista que tuvo con Guadalupe Pineda en junio de 2020, habló sobre la relación que tiene con sus tres hijos y dijo estar muy orgullosos de todos ellos. Los dos mayores, a quienes tuvo con Valeria Liberman, están en la escuela y tienen muy buen desempeño.

Además, comentó que no le han expresado si desean seguir sus pasos profesionalmente, pero sí les ha estado inculcando el gusto por la música.

“Ahora lo que más quiero es que también mis hijos aprendan un instrumento, ya están con el piano. Yo estoy encima de mis hijos para que aprendan piano, quiero que se acompañen bien y aunque no sean cantantes, sepan un poco de solfeo, un poco de música, porque es importante eso”, confesó