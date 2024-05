En el mundo del cine, es muy común que los hijos de las estrellas decidan seguir los pasos de sus padres con distintos niveles de éxito. Desde los que tuvieron la oportunidad acompañados de su familia, como Jaden Smith y su decepcionante carrera en la gran pantalla, pasando por la discreta Suri, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise, hasta Tessa Gourin, la hija no reconocida de Jack Nicholson que también es actriz. Sin embargo, lejos de sus propias controversias, el escándalo protagonizado por Weston, el hijo de Nicolas Cage y Christina Fulton es muy grave.

Si bien el caso se encuentra en investigaciones, diversos portales han apuntado a Weston Cage, el hijo mayor de Nicolas Cage, como el responsable de los golpes que escondía su madre. Aunque de acuerdo con esta última, su hijo es inocente.

La difusión de las muy graves denuncias ha causado que el nombre de Weston se vuelva viral en redes sociales entre usuarios que se preguntan quién es y en qué papeles del cine y televisión ha participado el cantante y compositor de 33 años.

El cantante y actor luchaba contra problemas emocionales (Foto: Weston Cage / Instagram)

1. ¿QUIÉN ES WESTON CAGE?

Weston Cage Coppola es un cantante, actor, compositor y arreglista de 33 años. Es el único hijo de los actores Nicolas Cage y Christina Fulton .

A lo largo de su carrera, el mayor de los hijos del actor Coppola ha liderado dos bandas de rock: Eyes of Noctum y Arsh Anubis, siendo fundador de esta última.

2. FICHA DE DATOS DE WESTON CAGE

Nombre : Weston Cage Coppola

: Weston Cage Coppola Fecha de nacimiento : 26 de diciembre de 1990

: 26 de diciembre de 1990 Lugar de nacimiento : Los Ángeles, California

: Los Ángeles, California Edad : 33

: 33 Ocupación : actor y cantante

: actor y cantante Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Hijos : 4

: 4 Estado civil: separado de Nikki Williams (2011), Danielle Cage (2013) e Hila Cage Coppola (2018).

El cantante y actor cuenta con más de 70 mil seguidores en redes sociales (Foto: Weston Cage / Instagram)

3. LA CARRERA DE WESTON CAGE EN EL CINE

Ser hijo de dos actores famosos casi aseguraba al pequeño Weston que su camino estaba marcado para pararse frente a una cámara, tal como reconoció el propio artista.

“Creo que definitivamente lo alentaron, pero todos predijeron que me convertiría en actor solo porque pasé la mayor parte de mi infancia reuniéndome con amigos y creando historias y grabándolas en video”, dijo Weston a The Hollywood Reporter en 2019.

Fue así como Weston tuvo su primera experiencia en la pantalla grande en “Lord of War” de 2005 y ha actuado en varias películas desde entonces, más recientemente en “The Night They Came Home” de 2024.

4. UNA VIDA MARCADA POR PROBLEMAS EMOCIONALES Y ABUSO DE SUSTANCIAS

En 2017, el artista fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en Los Ángeles, atropellar a una persona e intentar huir. En aquel año, admitió que tenía una lucha contra el abuso de sustancias y problema emocionales.

“Llegó al punto en que la gente pensó que estaba cavando mi tumba”, indicó en conversación con People.

“Pese a esto, también admitió que el nacimiento de su primer hijo lo ayudó a enfocarse en su recuperación. “Tener la combinación de Danielle, Lucian y mi padre en mi vida, esa trinidad allí básicamente me mantendrá aquí”, expresó.

5. LA ACUSACIÓN DE AGRESIÓN A SU MADRE

De acuerdo con portales como TMZ, Weston habría sido el responsable de atacar a su madre Christina Fulton, incluso publicando imágenes inéditas que demostrarían la agresión del artista. Por otro lado, People indicó que en el Departamento de Policía de Los Ángeles “se tomó un informe de agresión”.

Pese a esto, su madre indicó que no fue agredida, sino que se encuentra apoyando a su hijo debido a una crisis de salud mental. “Al contrario de lo que afirman, Weston y yo no tuvimos ninguna discusión antes del incidente”, apunta la publicación.

La artista señaló que amigos cercanos de su hijo le advirtieron del frágil estado en el que se encontraba, por lo que intentó “garantizar su seguridad” debido a la crisis que sufría.

“A mi llegada, me recibió mi hijo, quien claramente estaba en un estado de crisis de salud mental, lo que a su vez se convirtió en una experiencia horrible. Siempre he apoyado ayudar a mi hijo con sus problemas de salud mental. Estoy haciendo todo Puedo brindarle el apoyo continuo que necesita”, apunta.