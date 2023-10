El 9 de octubre de 2023 se estrenó “Vuelve a mí”, la telenovela de Telemundo que tiene como protagonistas a William Levy y Samadhi Zendejas, quienes están acompañados por un elenco de lujo, precisamente una las actrices que forma parte de esta producción es Ximena Herrera en el papel de Amelia San Román. Debido a que su interpretación deja conmovidos a todos, te contamos quién es la histrionisa y lo que sabemos sobre ella.

Antes te precisamos que en la ficción es una mujer que trata por todos los medios convertirse en madre, para ello recurre a todo tipo de métodos con el propósito de quedar embarazada. Con el fin de entender más al personaje, Herrera investigó cada uno de los procedimientos para concebir un bebé, relató en entrevista a “La Mesa Caliente”.

1. DATOS PERSONALES DE XIMENA HERRERA

Nombre completo: Carla Ximena Herrera Bowles

Carla Ximena Herrera Bowles Lugar de nacimiento: La Paz, Bolivia

La Paz, Bolivia Nacionalidad: Boliviana

Boliviana Cumpleaños: 5 de octubre

5 de octubre Año de nacimiento: 1979

1979 Edad: 44 años

44 años Estatura: 1.64 m

1.64 m Instagram: @ximenaherrera7

2. ¿QUIÉN ES XIMENA HERRERA?

Ximena Herrera es una actriz, modelo y cantante boliviana que hace varios años radica en México. Ha formado parte de exitosas producciones como “El señor de los cielos” y “Volverte a ver”.

Aquí la actriz tomándose un selfie (Foto: Ximena Herrera / Instagram)

3. AYUDÓ A CRIAR A SUS HERMANOS

La talentosa actriz contó que cuando era más joven ayudó a su mamá a criar a sus hermanos en tareas como cambiar pañales y cuidarlos, relató a “La Mesa Caliente”.

4. SE MUDA A MÉXICO

Desde el año 2003 radica en México, donde a su llegada comenzó a trabajar en agencias de modelaje, por lo que participó en comerciales.

5. ESTUDIA ACTUACIÓN

Al sentir atracción por la actuación, durante un año y medio, Ximena Herrera estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Una mirada que impacta y a la vez enamora a sus miles de seguidores en redes sociales (Foto: Ximena Herrera / Instagram)

6. CURSÓ UNA CARRERA EN BOSTON

Ha estudiado Mercadotecnia en Boston por cuatro años, y aunque también le gustó esta rama, su pasión por el mundo de la actuación pudo más.

7. LE CERRARON VARIAS VECES LAS PUERTAS

En entrevista con el diario Universal, Herrera contó que cuando llegó a México tocó muchas puertas, y a pesar de que varias se cerraron jamás se rindió. “Escuché mil veces ‘no’. Me entrevisté con distintos productores para pedirles que me hicieran pruebas y creo que por eso me gané un respeto, por trabajar a pulso”.

"Hay que entregarse, sin resistencia y adaptarse al cambio", publicó en mayo de 2022 (Foto: Ximena Herrera / Instagram)

8. DEBUT Y CARRERA ACTORAL

Su debut como actriz llegó en 2004 con “Corazones al límite”. Ha hecho tanto cine como televisión en producciones como “La madrastra” (2005), “Duelo de pasiones” (2006), “Volverte a ver” (2008), “Niña de mi corazón” (2010), “La otra familia” (2011), “El señor de los cielos” (2013-2014), “El hotel de los secretos” (2016), “Buscando a Frida” (2021), “Mi camino es amarte” (2022-2023).

9. INCURSIONÓ EN LA MÚSICA

Ximena Herrera también ha incursionado en la industria musical. Cabe señalar que varias de las canciones las hizo junto a Alex Sirvent, quien fue su esposo de 2010 a 2013.

10. ¿XIMENA HERRERA TIENE PAREJA?

Sí. Ximena Herrera tiene pareja, el nombre del hombre que conquistó su corazón es Erwin Tessmann, con quien tiene una relación desde 2016.

11. ¿XIMENA HERRERA TIENE HIJOS?

No. Ximena Herrera no tiene hijos. A propósito de la historia que se narra en “Vuelve a mí”, ella dijo estar a favor de la adopción.