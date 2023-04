Este domingo 16 de abril, Zayra Gutiérrez, la hija del exfutbolista José María Gutiérrez y la modelo Arantxa de Benito, se convirtió en madre a sus 22 años de edad. De inmediato, la prensa internacional comenzó a indagar sobre la vida de la joven que acaba de volver abuelo a uno de los jugadores más emblemáticos que tuvo el Real Madrid en la década de los 2000.

Atrás quedaron los años de diversión de Guti en la “Casa Blanca”, pues su hija Zayra Gutiérrez acaba de convertirlo en abuelo de Hugo, su primer hijo, fruto de su relación con el joven madrileño Miki Mejías.

El acontecimiento fue divulgado en el magazine Hola y confirmado horas después por la familia, quienes no dudaron en mostrarse sumamente felices por tal suceso.

Los detalles de la intervención de Zayra indican que fue un parto natural, y el bebé, cuyo peso ronda los 2,6 kilogramos, está fuera de todo peligro. De esta manera, el sex symbol del Real Madrid en la década de los 2000 se convierte en abuelo a sus tempranos 46 años de edad.

El primer nieto de Jose María Gutiérrez llegó este 16 de abril de 2023 (Foto: Romina Belluscio / Instagram)

Por otro lado, Arantxa de Benito, reconocida presentadora de televisión, aseveró ante los medios que, al igual que la maternidad, ser abuela es una faceta para la que “uno no se prepara” aunque dejó bien claro que “es una experiencia y una etapa única y estoy deseando entrar en esta etapa”.

El nieto de Guti y Arantxa ya se encuentra fuera de todo peligro (Foto: Miki Mejías / Instagram)

Por lo pronto, se espera que, con la llegada del pequeño Hugo, tanto el ex mediocampista del Real Madrid como la presentadora de televisión logren retomar comunicación y limen asperezas, aunque fue la propia Arantxa quien dijo que le daría la felicitación a su exesposo en los próximos días.

¿QUIÉN ES ZAYRA GUTIÉRREZ?

A sus 22 años, Zayra se convirtió en madre por primera vez y parece haber sepultado todos los escándalos que protagonizó en los últimos años. Si bien su condición de famosa se la debe en parte a sus padres, la joven también tuvo mediáticas apariciones en la televisión ibérica.

Zayra presumía su estado de gestación en redes sociales (Foto: Zayra Gutiérrez / Instagram)

Recordemos que, en su momento, la hija de Guti protagonizó una acalorada fiesta sexual con dos participantes de “La isla de las tentaciones”, además de sus infructuosos deseos de participar en los realitys de Mediaset.

No obstante, la joven logró conseguir una gran fama en redes sociales, específicamente en Instagram, donde promociona distintas marcas y presume su lujoso estilo de vida a lado de su pareja, el español Miki Mejías

LA ACTUAL RELACIÓN DE ZAYRA GUTIÉRREZ

En ese sentido, vale decir que desde que Zayra se unió en romance con Miki, los romances desaparecieron casi por completo. Dejó de protagonizar uno que otro escándalo para volverse mucho más querendona con el jovencito madrileño de 27 años.

La hija de Guti estuvo envuelta en varios escándalos antes de convertirse en madre (Foto: Zayra Gutiérrez / Instagram)

Tras volverse padres del pequeñito Hugo, la propia Zayra agradeció públicamente a Mejías con un sentido mensaje en Instagram, señalando que escogió de manera perfecta al padre de su hijo. “No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida”.

La relación entre Zayra y el joven madrileño va de las mil maravillas (Foto: Zayra Gutiérrez / Instagram)

Antes de convertirse en padres, Zayra y Miki eran amigos de muchos años y solían compartir diversos momentos en complicidad. Tras un largo periodo de conocerse mutuamente, el joven 5 años mayor que la hija de Guti se armó de valor y le pidió que fuera su novia.