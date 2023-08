El matrimonio entre Raphy Pina y Natti Natasha continúa firme y muy sólido. Así lo dejó entrever el famoso productor musical, a través de una publicación en redes sociales, descartando cualquier discrepancia, distanciamiento o malos entendidos con la madre de su hija. Y es que semanas atrás corrió un fuerte rumor respecto a que la cantante, supuestamente, le habría sido infiel. ¿Qué dijo el nacido en Puerto Rico?

Un duro golpe fue el que sufrió la familia de Rafael Antonio Piña Nieves y Natti Natasha cuando en mayo de 2023 se ratificó la condena contra el productor musical por el delito de posesión ilegal de armas de fuego, a pesar de que existía una orden que le impedía hacerlo. Así lo manifestó el portal Billboard, que argumentó que la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito dio a conocer que el gobierno proporcionó evidencias en contra el productor.

A pesar de ello, la pareja continuó mostrando lo mucho que se querían; sin embargo, una acusación contra Natti Natasha de, supuestamente, haber sido infiel e Raphy Pina preocupó a sus millones de fans.

Se debe tener en cuenta que actualmente Raphy Pina está en prisión por el delito de posesión ilegal de armas. Desde ese lugar publicó un mensaje donde da su punto de vista sobre el caso de la presunta infideidad.

LA VERSIÓN DE RAPHY PINA SOBRE LOS RUMORES DE INFIDELIDAD

Para terminar con las especulaciones respecto a la supuesta infidelidad por parte de Natti Natasha, el productor Raphy Pina usó su Instagram para publicar un extenso mensaje. Allí deja muy en claro su posición y por qué no cree en ese rumor.

“La fama no es para todo el Mundo. Quien no tenga la correa ajustada para aguantar esa presión mental,se hunde en el abismo de la especulación (...) De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aun quien uno tenga como pareja, me respeta y me ama como la amo yo”, escribió.

SU GRAN APOYO A NATTI NATASHA

En otra parte de su mensaje, en redes sociales, resalta el amor que siente por su esposa y, con ello, descarta cualquier situación negativa entre ambos,

“Estoy esperando de nuevo volver a estar con los míos, y disfrutar de la familia y decirle a la fama que cuando quiera irse, tendremos mas tiempo para nosotros (…) Si la conocieran de verdad la amarían y apoyarían como yo. Fin de la especulación”, dijo.

SU REFUGIO EN DIOS

En las líneas escritas por el nacido en Puerto Rico también demuestra su gran fe en Dios.

“Dios nos regalo una vida nueva para amar, disfrutar y proteger, que aunque en momentos sienta que el mundo se viene encima, sigue hacia adelante, y mas en este mundo de las fantasías llamada Musica “Entretenimiento”, un arte fantasioso que quien no se despega del personaje, la fama le consume”, puntualizó.

FICHA PERSONAL DE RAPHY PINA

Nombre: Rafael Antonio Pina Nieves

Rafael Antonio Pina Nieves Fecha de nacimiento: 4 de julio de 1978

4 de julio de 1978 Lugar de nacimiento: San Juan, Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico Nacionalidad: portorriqueño

portorriqueño Edad: 45 años

45 años Profesión: productor musical, empresario

