Todos sabemos de la difícil situación que atraviesa Raphy Pina luego de haber sido sentenciado a prisión por tenencia de armas sin permiso. Recluido en una cárcel de mediana seguridad en Estados Unidos, el productor musical viene recibiendo el apoyo de varias celebridades del género urbano, sobre todo, de su pareja y madre de su hija, Natti Natasha.

La intérprete de “La mejor versión de mí” ha demostrado que los días sin su esposo son de los más duros. No solamente porque extraña a quien fuese su amigo y amor incondicional, sino porque Natti también es consciente de que su pequeña hija está creciendo sin el amor de su padre.

Ante esto, la nacida en República Dominicana decidió expresar su sentir a través de su videoclip “La falta que me haces”, un sencillo que va dedicado a “aquellos que han perdido o extrañan a un ser amado”.

La intérprete de 36 años usó sus redes para rendirle tributo a su esposo (Foto: Natti Natasha / Instagram)

Lo romántico de esta dedicatoria llevado a cabo por la cantante de 36 años es que durante el video podemos ver imágenes de Pina en prisión, algo que ha generado una ola de elogios hacia la caribeña.

EL EMOTIVO VIDEOCLIP DE NATTI NATASHA A RAPHY PINA

La cantante de “Ayer me llamó mi ex” decidió publicitar su videoclip a través de sus redes personales, donde también compartió unas palabras de su nuevo adelanto de bachata. “Hoy comparto con ustedes un video que viene cargado de mucho sentimiento, amor y lealtad a esas personas que amamos sin importar la situación”.

En una parte del videoclip, y que ha generado una reacción positiva por parte de los fanáticos surge luego de la aparición de Natti. Durante el primer cuadro se ve a la exponente de la bachata entre lágrimas y cantándole una canción al padre de Vida Isabelle. “Tú no sabes cuánta falta me haces, yo no sé cómo vivir sin ti”.

El productor musical en rejas y con su ropa de reo (Foto: Natti Natasha / Instagram)

Casi al término del videoclip se ven unas tomas de Pina entre rejas y vistiendo su uniforme de preso. Lo más emotivo es que también podemos ver al famoso productor de 44 años derramando algunas lágrimas tras ver las cartas y misivas que le envía su familia.

En otra parte del video se ve a Raphy colocando en la pared de su habitación diversas fotografías de su pareja y su pequeña hija.

Las fotos de la familia de Pina en la celda del productor (Foto: Natti Natasha / Instagram)

“LA FALTA QUE ME HACES”, EL TEMA DE NATTI NATASHA PARA RAPHY PINA

En conversación con “People en Español”, la cantante urbana se refirió a su relación con el productor musical y lo complicados que han sido los meses que este ha pasado lejos debido a que se encuentra en prisión.

Como se recuerda, en abril del 2023, Natti Natasha se presentó en los premios Latin American Music Awards (Latin AMAs), donde interpretó el tema “La falta que me haces”, una bachata dedicada a su prometido Raphy Pina.

La distancia no ha sido un impedimento para que la artista urbana no continúe su romance con Raphy Pina (Foto: Natti Natasha / Instagram)

“En mi caso, fue para Raphy. Pero vi a personas que se lo estaban dedicando a sus madres, a sus parejas, a personas que no estaban con ellos en ese momento, que estaban en otro país, personas que extrañaban, que les hacían falta, que tuvieran vida o no tuvieran vida”, indicó la dominicana.