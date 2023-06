Ha pasado más de un año desde que el Tribunal Federal en Hato Rey en Puerto Rico condenó a 3 años y 5 meses (41 meses en total) de prisión al productor musical Rafael Antonio Pina Nieves, más conocido como Raphy Pina, tras hallarlo culpable del delito de posesión ilegal de armas.

Durante todo este tiempo, la celeb de Estados Unidos ha contado con el apoyo de reconocidas figuras del género urbano como Daddy Yankee o Nicky Jam, con quienes ha colaborado en su compañia discográfica Pina Récords.

Del mismo modo, su prometida Natti Natasha ha estado muy activa apoyándolo en su estadía en prisión, dedicándole tiernas publicaciones, como un saludo por el Día del padre o su emoción al saber que podría ser liberado.

El productor musical y novio de Natti Natasha fue sentenciado a 41 meses de prisión. (Foto: Raphy Pina / Instagram)

“LA FALTA QUE ME HACES”, EL TEMA DE NATTI NATASHA PARA RAPHY PINA

En conversación con “People en Español”, la cantante urbana se refirió a su relación con el productor musical y lo complicados que han sido los meses que este ha pasado lejos debido a que se encuentra en prisión.

Como se recuerda, en abril del 2023, Natti Natasha se presentó en los premios Latin American Music Awards (Latin AMAs), donde interpretó el tema “La falta que me haces”, una bachata dedicada a su prometido Raphy Pina.

“En mi caso, fue para Raphy. Pero vi a personas que se lo estaban dedicando a sus madres, a sus parejas, a personas que no estaban con ellos en ese momento, que estaban en otro país, personas que extrañaban, que les hacían falta, que tuvieran vida o no tuvieran vida”, indicó la dominicana.

La artista urbana destacó que pese al dolor, la solidaridad entre personas es clave para que las molestias y dolores puedan superarse.

“Eso fue muy impactante para mí, porque, dije: ‘Uno pasa por momentos fuertes y hay personas que están pasando por momentos fuertes también’, y uno se apoya. Es especial, es mágico”, agregó.

El tema es una nueva versión en bachata de un clásico dominicano, tierra de la cantante, que apoyó su estreno desde el primer día. “A mí me llena de más energía, sigo trabajando con más fuerza, con mucho más amor”, expresó la cantante de 36 años.

LA VIDA DE NATTI NATASHA SIN RAPHY PINA

Sobre el estreno de la canción, la artista indicó que tenía dudas de si podría hacerlo, pues era un tema delicado, pero encontró fuerzas y determinación para hacerlo.

“Dije: ‘No sé si me voy a poner a llorar en el mismo medio de la canción, pero voy a hacer esto’. Un momento que para muchos fue un momento vulnerable de Natti, para mí fue un momento de empoderamiento”, explicó.

Es esa determinación la que le ha permitido seguir junto a su pequeña Vida Isabelle pese a la ausencia del padre de la pequeña.

“Me enorgullece la fuerza que me he dado yo misma, me enorgullece que he sacado una sonrisa cuando quizás en un momento decía: ‘Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto?’”, comentó.

Para la dominicana, la dura experiencia le ha dado fuerza para seguir, incluso cuando más complicado lucía el panorama.

“Fue un reto, pero me ha hecho crecer, aprender de mí misma. Nunca lo había hecho sola, pero ahora me toca darme a mí misma ánimo. Antes de un show íbamos él y yo me decía: ‘You can do this’. Quizás ahora yo me lo tengo que imaginar: ‘Él, en este momento, me diría esto, y yo sé que ambos queremos este resultado, así que déjame hacerlo’”, explicó.

La cantante y el productor tienen a su pequeña hija Vida (Foto: Raphy Pina/Instagram)

LA RESPUESTA DE RAPHY PINA AL TEMA QUE LE DEDICÓ NATTI NATASHA

Desde prisión, y a través de los colaboradores que manejan sus redes sociales, el productor musical se refirió al desempeño de su prometida en los Latin AMAs y expresó su amor y gratitud por su apoyo en el complicado momento.

“La vida me ha puesto a prueba en muchas ocasiones pero también me ha dado muchas bendiciones y tú eres una de ella”, indicó Pina.

Del mismo modo, en el video que compartió en Instagram, el productor descartó que la distancia afecte a su relación e invitó a sus seguidores a escuchar la nueva versión de la bachata que interpretó la cantante.

“La distancia también hace que el amor permanezca más cercano, lo hiciste de maravilla. Te amo”, sentenció.