El fin de la historia de amor de Rosalía y Rauw Alejandro aún no puede ser digerido por muchos de sus seguidores que soñaban con verlos compartir una vida juntos; y no era para menos, ya que ellos se habían comprometido y tenían planes para casarse, pero todo quedó en nada, luego de que el 25 de julio de 2023 oficializaran su ruptura. Si bien, la noticia sorprendió a todos, el cantante dio un paso más y borró casi todas las fotos donde aparecía con su entonces novia, salvo una imagen que aún permanece en sus redes sociales.

¿Esto significa que el puertorriqueño quiere sacar de su vida por completo a la intérprete de “Bizcochito”? De ser así, ¿por qué dejó solamente una foto con su exnovia? ¿De qué imagen se trata? Y lo que muchos se preguntan: ¿Rosalía también quitó las imágenes de quien amó intensamente?

La española y Rauw Alejandro terminaron luego de casi 3 años de relación (Foto: Rosalía / Instagram)

LA IMAGEN DE ROSALÍA QUE RAUW ALEJANDRO NO QUISO BORRAR DE SU INSTAGRAM

Retomando lo que señalamos líneas arriba, Rauw Alejandro borró casi todas las imágenes de su cuenta de Instagram donde aparecía al lado de Rosalía; sin embargo, decidió no eliminar una de ellas. Se trata de la imagen que subió el 15 de abril de este 2023 cuando ambos se encontraban en el set del videoclip “Vampiros”, de la demo “RR”, que sacaron juntos en marzo.

En sí son dos tomas: en la primera imagen que sale borrosa, se nota que los dos están muy sonrientes mirando a la cámara y sacan la lengua, y en la segunda ya se ve sus rostros en un plano más abierto, donde ella luce un traje muy sensual. Los dos están con dientes de vampiros.

La única imagen que el cantante dejó con su expareja (Foto: Rauw Alejandro / Instagram)

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos señalan que es puro marketing, aunque otros están resignados. “Hasta que no borren las fotos es mero bochinche”, “Mientras no borre las fotos con Rosalía, yo sigo creyendo en el amor”, “Los que vienen a ver si es mentira que terminaron”, “¡Díganme que es mentira que terminaron!”, “Ya bórrala ya te equivocaste, tú y la perdiste”, fueron algunos de los comentarios.

Cuando los cantantes lucían muy enamorados con sus dientes de vampiros (Foto: Rauw Alejandro / Instagram)

¿Y ROSALÍA?

Por su parte, Rosalía sigue manteniendo las fotos que se tomó con Rauw Alejandro, donde lucen plenamente enamorados. Una de esas imágenes es la que salen juntos en su cama, él la estrecha entre sus brazos.

Otras de las fotografías es cuando asisten a ver un partido a Los Ángeles, también cuando fueron portada de la revista Billboard.