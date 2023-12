La película “Renaissance: A Film by Beyoncé” ya está disponible en los cines alrededor del mundo, para alegría de los fans de la famosa intérprete de “Single Ladies”. Como sabemos, al igual que Taylor Swift y su largometraje sobre “The Eras Tour”, Beyoncé presenta en pantalla grande su exitosa gira del 2023... aunque no solo muestra tomas del escenario: también incorpora el detrás de escena y el proceso de producción del tour. Así, debido a la naturaleza de la cinta, varios temas fueron eliminados del setlist final y algunos otros se agregaron al metraje. ¿Quieres conocer más al respecto? A continuación, te revelo la lista completa de canciones del filme.

Vale precisar que esta no es la primera película que “Queen B” presenta con este estilo narrativo. Previamente, en el 2019, la estrella de la música estrenó “Homecoming: A Film by Beyoncé” en Netflix, mostrando el proceso creativo de su presentación en el Festival Coachella 2018.

Entre otros proyectos audiovisuales de Beyoncé, también se incluyen “Black Is King” (2020), el álbum visual “Lemonade” (2016) y su intimo documental “Life Is But a Dream” (2013).

¿QUÉ CANCIONES INTERPRETÓ BEYONCÉ EN EL “RENAISSANCE WORLD TOUR”?

El “Renaissance World Tour” fue la gira más exitosa de la carrera de Beyoncé y, tal como su nombre lo indica, nació para promocionar el séptimo álbum de estudio de la cantante estadounidense: “Renaissance”.

En ese sentido, “Queen B” interpretó los temas del disco en orden, intercalándolos con canciones de toda su discografía. Por esta razón, sus conciertos se dividieron hasta en 7 actos y tuvieron una duración máxima de 3 horas.

LISTA DE CANCIONES DE “RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ”

Este es el setlist completo de la película “Renaissance: A Film by Beyoncé”:

“Dangerously in Love 2″ “Flaws and All” “I’m That Girl” “Cozy” “Alien Superstar” “Lift Off” “Cuff It” “Energy” “Break My Soul + The Queens Remix” “Formation” “Diva” “Run the World (Girls)” “My Power” (con el baile de Blue Ivy Carter) “Black Parade” “Savage” feat. Megan Thee Stallion “Partition” “Church Girl” “Get Me Bodied” “Before I Let Go” “Crazy in Love” “River Deep, Mountain High” “Love Hangover (Diana Ross Intermission)” “Plastic Off the Sofa” “Virgo’s Groove” “Naughty Girl” + “Love to Love You Baby” “Move” “Heated” “Kitty Kat” “Thique” “All Up in Your Mind” “Drunk in Love” “America Has a Problem” feat. Kendrick Lamar “Pure/Honey” “Summer Renaissance”

¿QUÉ CANCIONES FUERON ELIMINADAS DE “RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ”?

Lamentablemente, Beyoncé decidió eliminar algunas canciones de la película, ya que no fueron parte del setlist habitual de la gira. Estas fueron:

“1+1″

“I Care/I’m Goin’ Down (Mary J. Blige cover)”

“No Angel”

“Haunted”

“Yoncé”

“Rather Die Young”

“Love on Top”

“Blow”

