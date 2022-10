En la actualidad, “Harry Potter” es una de las franquicias más populares en la actualidad, no solo por las ocho cintas que componen la lucha del mago contra Lord Voldemort, sino también por la saga de “Animales Fantásticos”, también escritas por J. K. Rowling.

Las películas, que se encuentran incluidas en el catálogo de HBO Max, fueron el trampolín para que varios actores demuestren su talento en el cine, tal es el caso de Daniel Radcliffe, Ruppert Grint y Emma Watson, además de otros artistas con gran experiencia, entre los que destaca Robbie Coltrane.

Este último fue el responsable de interpretar a Rubeus Hagrid, el semigigante guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts, además de ser uno de los más leales aliados de Harry Potter y Dumbledore.

Robbie Coltrane interpretó a Rubeus Hagrid. Murió a los 72 años, padecía de osteoartritis.

LA MUERTE DE ROBBIE COLTRANE

La tarde del 14 de octubre, WME, la agencia de artistas que representaba al británico, confirmó a medios como The Hollywood Reporter, que el actor falleció a los 72 años.

¿Quién fue Robbie Coltrane?

Coltrane, nacido como Anthony Robert McMillan el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia, fue un reconocido actor de cine y televisión británico, famoso por sus participaciones en producciones cómicas y presentaciones en clubes de Edimburgo.

Luego de dar su gran salto a Londres, el actor cambió su apellido en honor a la leyenda del jazz John Coltrane, y se unió como apoyo en reconocidas producciones como “Flash Gordon”, “Blackadder” y “Keep It in the Family”. Sin embargo, su salto a la fama llegaría al dar vida al Dr. Edward “Fitz” Fitzgerald, el antisocial detective y psicólogo criminal de la serie “Cracker”.

Esto lo llevó a unirse a las cintas de James Bond, en el papel de Valentin Zukovsky en “GoldenEye” y “The World Is Not Enough”, aunque no sería hasta su paso en Harry Potter que el actor tendría fama internacional.

Robbie Coltrane, actor que dio vida Rubeus Hagrid en la saga de “Harry Potter”, falleció a los 72 años. (Foto: Warner Bros.)

La muerte de Robbie Coltrane

De acuerdo con un comunicado emitido por Belinda Wright, agente del Coltrane, el actor falleció en este viernes 14 de octubre en un hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia.

“Además de ser un actor maravilloso, era forensemente inteligente, brillantemente ingenioso y después de 40 años de estar orgulloso de ser llamado su agente, lo extrañaré”, se lee en el pronunciamiento.

Del mismo modo, Wright pidió que se “respete la privacidad de la familia de Robbie en este momento angustioso”.

Robbie Coltrane también participó en las cintas de James Bond (Foto: Carl Court / AFP)

¿De qué murió Robbie Coltrane?

Si bien los representantes del actor británico confirmaron el fallecimiento, estos no hicieron mención de la causa de su deceso, la cual, aparentemente, han optado por mantener en reserva.

Sin embargo, de acuerdo con TMZ, el actor padecía de algunas afecciones de salud, como osteoartritis, una enfermedad que destruye las articulaciones y que causa “un dolor constante”, tal como admitió en 2020, por lo que se sometió a un reemplazo de rodilla.