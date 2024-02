“La casa de los famosos” ya tuvo su primer eliminado durante esta cuarta temporada, y fue nada menos que Christian Estrada tras una presunta ‘traición’ por parte del ecuatoriano Guty Carrera. Por tal motivo, el romance entre el exfutbolista y la modelo Génesis Aleska quedó totalmente descartado.

El nacimiento de presuntos romances en “La casa de los famosos” siguen dando la hora. Si hasta hace unos días todos apostábamos que Christian Estrada y Génesis Aleska serían los primeros famosos en dar el siguiente paso, la pronta eliminación del exdeportista terminó por finiquitar los sueños de los espectadores del reality de Telemundo.

Pero debemos prestar mucha atención, pues no serían las únicas estrellas en alejarse. Tanto Lupillo Rivera como Maripily parecen haber perdido esa química que pudimos presenciar en las primeras emisiones del formato. ¿La razón? Una gresca que involucra a la puertorriqueña con Thalí García.

Christian Estrada y Aleska Génesis protagonizaron comprometedores momentos en "La casa de los famosos" hasta antes de la eliminación del deportista (Foto: Telemundo)

Sin embargo, el reality sigue su curso y los famosos continúan en la lucha por llegar a la recta final en eta temporada. Por consiguiente, no es de esperarse que nuevas historias de amor y affaires salgan a la luz, precisamente, luego de que se descartase una como la Estrada y Aleska.

Resulta que dos participantes de “La casa de los famosos” decidió dar el siguiente paso y protagonizaron un tierno momento al momento de las confesiones. ¿De quién se trata? Pues de Cristina Porta y Roobie Mora.

¿NACERÁ EL AMOR?: EL COQUETEO DE CRISTINA PORTA Y ROBBIE MORA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″

La periodista y el actor se llevaron los reflectores en las últimas emisiones luego de que ambos protagonizaron un acercamiento que ha encendido todas las alarmas. Y es que todo hace indicar que Cristina Porta y Robbie Mora estarían a nada de dar un paso más allá de su amistad.

Ambos se acercaron mientras eran grabados por las cámaras del afamado reality, para iniciar un peculiar diálogo que no pasó desapercibido. Primero fue el deportista azteca quien le declaró lo que sentía por ella. “Yo no bromeo, te lo he dicho mil veces, con eso no. Hay muchas chicas guapas, te lo he dicho, todas son muy guapas, pero la que me gusta eres tú y ya”, inició Robbie.

La química entre los famosos se dio durante las últimas emisiones de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

Enseguida, el también influencer de 25 años le aclaró que deseaba decírselo en persona para evitar malentendidos. “Sí, son pocos días, ¿pero y qué? Quería decírtelo directo para que la creas un tantito más”, puntualizó.

Como era de esperase, la periodista no dudó en contestar a la declaratoria de Mora. Del mismo modo, Cristian Porta optó por dejar en claro que, a modo de pregunta, solo existe una amistad entre ambos. “¿Y a ti no te molesta que yo diga que somos amigos?”, le enfatizó la comunicadora. La respuesta del celebrity de redes sociales fue sorpresiva.

“Nooo, pues eso somos”, contestó Robbie mientras una sonrisa pícara se esbozaba en su rostro.

Sea como fuere, parece que las parejas se van formando en la casa más vista de la televisión en habla hispana. Y si bien a Robbie no le salieron las cosas como quería, el primer paso ya está dado. ¿No crees?

¿CÓMO VER “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″?

Puedes ver el reality show “La casa de los famosos 4″, en vivo y de manera online, a través de Telemundo. El programa sigue a los concursantes las 24 horas del día, los siete días de la semana, con cámaras que registran cada momento.

