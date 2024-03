En la era de las redes sociales, la llegada de un bebé es una noticia que buscamos compartir con la mayor cantidad de personas posibles. Le hacemos miles de fotografías y las subimos a nuestras cuentas privadas y públicas, dejando atrás la privacidad del momento único. Esto, por supuesto, también se ve en los famosos, ya que significa un envión más en su perfil como estrellas de internet. Sin embargo, hay otras estrellas que prefieren mantener en reserva esta etapa de sus vidas, como Robert Pattison y Suki Waterhouse, quienes se convirtieron en padres en 2024.

Lo particular es que los seguidores del actor de “Batman” y de la actriz de “Daisy Jones & the Six” no han hecho ni una publicación sobre el nacimiento del bebé y que, incluso, se ha conocido del nacimiento por los paparazzis.

Los fotógrafos los han captado en un paseo familiar. La pareja llevaba lentes oscuros y gorras para evitar ser identificados. Mientras que el bebé iba en un coche de un color pastel. Pattison aparece con el gesto molesto y la también cantante, sorprendida.

Definitivamente, las estrellas no esperaban ver interrumpido su paseo en la calle con su bebé. A partir de estas imágenes de The Daily Mail, se pudo saber de la llegada de su primer hijo y aquí te cuento lo que se sabe al respecto.

Suki Waterhouse toca la guitarra con el vientre libre en una imagen para sus redes sociales (Foto: Suki Waterhouse / Instagram)

¿CÓMO SE LLAMÁ EL BEBÉ DE ROBERT PATTINSON Y SUKI WATERHOUSE?

No se conoce el nombre del bebé de Robert Pattison y Suki Waterhouse. La pareja, en 2023, había mantenido en reserva, incluso para sus amigos, el embarazo de la actriz, un secreto que finalmente develaron en noviembre en Ciudad de México.

“Pensé en usar algo brillante hoy porque pensé que podría distraerte de algo más que está sucediendo. No estoy segura si está funcionando”, dijo la artista británica en el Festival Corona Capital de México, al mostrar su vientre.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse posan en un evento público como pareja (Foto: Robert Pattinson / Instagram)

¿CUÁL ES EL SEXO DEL BEBÉ DE ROBERT PATTINSON Y SUKI WATERHOUSE?

Tampoco se sabe si el bebé de Robert Pattison y Suki Waterhouse es niño o niña. No se han filtrado más detalles del nacimiento del primogénito de la pareja de actores. Lo que sí se supo, de acuerdo a People, es que Pattison buscaba ser padre con Waterhouse.

“Su relación con Suki es increíble. Se siente muy afortunado y está deseando ser padre”, dijo la fuente del citado medio de comunicación.