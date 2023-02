Para muchas celebridades, el Día de San Valentín es una fecha muy especial para rememorar sus romances o reforzar la relación con su pareja, sino preguntémosle a Roberto Manrique, quien celebró por partida doble el ansiado 14 de febrero junto a Oliver Ranft, su actual novio.

Existen curiosidades en la vida, pero muy pocas como estas. Y es que el octavo aniversario de Roberto Manrique y Oliver Ranft coincidió con el ansiado Día de San Valentín, por lo que ambos decidieron enviarse muestras de cariño vía redes sociales.

“Tenemos el aniversario más cursi de todos: el 14 de febrero”, publicaba hace semanas Manrique hacia sus más de 3 millones de seguidores de Instagram.

El actor de 43 años festejó un nuevo aniversario junto a su novio este 14 de febrero (Foto: Roberto Manrique / Instagram)

Por tal motivo, no fue ninguna sorpresa que la pareja crea en el destino y festeje a lo grande el Día de la Amistad y su aniversario como flamantes novios consolidados del espectáculo. ¿Quieres ver los detalles? Aquí en MAG te lo contamos.

ASÍ FUE EL ANIVERSARIO DE ROBERTO MANRIQUE Y OLIVER RANFT

Resulta que el novio del histrión se esmeró en dedicarle un romántico detalle a su novio en estas fechas, razón por la que no dudó en agradecerle el tiempo vivido a través de una publicación vía redes sociales que ya acumula varios miles de likes y comentarios.

“Feliz aniversario. 8 años inmejorables. Gracias Roberto por tu luz, paciencia, amor, bondad, consejos, por creer siempre lo mejor de la gente y por hacerme reír tanto”, sostuvo Oliver a través de un clip audiovisual de Instagram donde reunió diversos episodios de amor y aventura junto al actor en estos últimos ocho años.

“Hemos creado con Mila esta maravillosa familia cósmica que nos ama y cuida desde cada rincón del planeta”, agregó en referencia a Mila, su mascota e hija de cuatro patas.

Ambos poseen a Mila, su mascota de cuatro patas (Foto: Oliver Ranft / Instagram)

Finalmente, no tardó en felicitar a sus seguidores e internautas por el amor que le brindan al planeta. “Feliz día a todos los que cada día hacen un esfuerzo, dan lo mejor de sí mismos y ponen ese granito de amor en el mundo”.

ASÍ REACCIONÓ ROBERTO MANRIQUE AL DETALLE DE SU NOVIO

Como era de esperarse, el mensaje de agradecimiento por el actor de “Sin senos sí hay paraíso” no tardó en aparecer. “Gracias amorsito. Feliz aniversario”, dijo el histrión en su publicación.

La reacción del histrión no se hizo esperar en redes sociales (Foto: Oliver Ranft / Instagram)

Recordemos que, a mediados de agosto de 2021, Manrique decidió hablar largo y tendido sobre su orientación sexual por primera vez ante los medios.

“Me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito: ‘no tienes de qué sentirte culpable’. Tengo que dar un paso para mi bienestar personal y es contar esto, a pesar de que no siento que fue una salida del clóset porque mi familia sabe, en el trabajo, todos mis círculos saben y si voy conociendo gente, les cuento”, expresó en aquella oportunidad el reconocido galán de telenovelas mexicanas.

El actor ecuatoriano ya no hace caso a los prejuicios contra él y su novio (Foto: Roberto Manrique / Instagram)

Sea como fuere, enhorabuena por su aniversario número 8. Esperemos vengan muchos más, Roberto y Oliver. ¡Se lo merecen más que nadie!