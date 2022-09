Rocío Sánchez Azuara es actualmente una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, sobre todo por su rol como conductora de populares programas en cadenas como TV Azteca e Imagen Televisión.

Incluso, hace unos meses, la celeb de México sorprendió al trasladar su talkshow de corte social “Rocío a tu lado” a otra cadena, donde pasó a llamarse “Acércate a Rocío”, pues, según indicó, buscaba más exposición.

Sin embargo, pese a ser una figura muy exitosa, la presentadora de 58 años no ha tenido una gran historia romántica, pasando por el altar en diversas ocasiones, pero ninguna con el final feliz que esperaba.

LOS ESPOSOS DE ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA

Jorge León

Con 18 años, la presentadora potosina se casó por primera vez y tuvo a su primer hijo, Jorge Arturo, en una unión que no duró mucho, pues la violencia doméstica que sufrió hizo que esta optara por abandonarlo.

“(Su exesposo) apareció como a eso de las 11 de la mañana, y lo único que pregunté fue: ‘¿dónde estabas?’, fue todo. El tipo medía 1.98 metros, un cuerpo impresionante. Me dio una patada, me tiró al suelo y me abrió la cesárea. Yo lo único que hice fue hacerme bolita (…) Me quedé en shock un buen rato”, reveló en conversación con Yordi Rosado.

Tras mucho tiempo alejados, un juez les concedió el divorcio inmediato, por lo que pudo continua con su entonces naciente carrera.

Tras su cambio de televisora, Sánchez Azuara cambió el nombre de su programa a “Acércate a Rocío” (Foto: TV Azteca)

Carlos Lara

Años más tarde, la conductora conocería e iniciaría una relación con el compositor Carlos Lara, quien ya era casado en aquel momento, pero se encontraba separado.

Una vez que este se divorció, inmediatamente se uniría a Rocío, con quien tendría una hija, Daniela, hasta que una infidelidad terminaría por destruir su matrimonio.

José Luis Santiago

El tercer esposo de la presentadora fue el empresario José Luis Santiago, a quien conocería en una discoteca y se convertiría en el padre de su último hijo, José Luis.

Pese a no tener diferencias, terminarían divorciándose luego de que ella consiguiera una gran oferta de trabajo en Miami y él se negara a acompañarla, pues tenía negocios en el país.

Marcos Omatti

Pese a ya contar con tres divorcios, la presentadora no se rindió, y en 2006 se casó con el brasileño Marcos Omatti, con quien estuvo hasta 2015, cuando la distancia y la rutina terminó por alejarlos.

“Con el tiempo, la comodidad de lo conocido se convierte en una prisión. ¡Entonces, la vida te regala una crisis!”, compartió en sus redes sociales.