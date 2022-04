Luego de varias semanas de especulaciones y rumores se hizo oficial que Rocío Sánchez Azuara volverá a TV Azteca para seguir conduciendo y produciendo su talk show de carácter social. La presentadora de 58 años fue invitado al programa “Ventaneando”, de la misma casa televisora, y allí dio detalles de cómo se produjo ‘su regreso a casa’ y los motivos por los que terminó dejando Imagen Televisión, donde hasta hace poco se emitía su programa “Rocío a tu lado”.

Sánchez Azuara fue invitado por Pati Chapoy a su programa “Ventaneando”; en él la otrora conductora de “Ciudad desnuda” y “Cosas de la vida”, programas que condujo en TV Azteca, confirmó que este mes volverá a salir en esa señal, ahora con el talk show “Acércate a Rocío”.

La temática y corte de su programa será similar al que tenía en Imagen Televisión, canal en el que terminó su contrato el pasado 8 de marzo y con el que renovó. Luego de estar en el set de “Ventaneando”, Rocío recorrió las instalaciones de la televisora en compañía de los directivos del canal.

"Acércate Rocío" es el nombre del programa con el que Roció Sánchez Azuara retorna a TV Azteca (Foto: TV Azteca)

¿POR QUÉ ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA DEJÓ IMAGEN TELEVISIÓN?

Pati Chapoy y el resto de panelistas del programa “Ventaneando” le dieron la bienvenida a TV Azteca e inmediatamente le consultaron por las motivaciones de su regreso, luego de siete años laborando en otros canales. Rocío Sánchez Azuara no rehuyó a las preguntas y respondió con sinceridad.

La conductora dijo que no se animó a renovar su vínculo con Imagen Televisión, pues consideraba que su programa -por la naturaleza social de la misma- necesitaba una mayor exposición, condición que sí te la da TV Azteca. “No es que me sintiera mal, pero para lograr el objetivo del programa por supuesto que necesitas una ventana mucho más grande”, expresó.

“Yo nunca me voy mal, pero de pronto se lo toman a mal ellos...la verdad yo siempre me despido bien, en el último caso me tuvieron a prueba tres meses. Era mi proyecto, en ningún momento se mintió, me tuvieron a prueba tres meses, luego seis, firmamos pero se venció el año. Apareció la propuesta de regresar a Azteca y regresé porque existen mejores oportunidades de poder ayudar”, siguió.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “ACÉRCATE A ROCÍO” EN TV AZTECA?

Rocío Sánchez Azuara dio detalles de su nuevo programa “Acércate a Rocío”. “Es un proyecto que escribí con mi hija (fallecida). No estoy descubriendo el hilo negro, aquí nació Cosas de la Vida. Simplemente lo que hice fue evolucionar la forma de un talk show: los especialistas no solamente son dos, abogado y psicólogo, sino tenemos tanatólogos, sexólogos, médicos, toda una red de apoyo que la hicimos crecer”, aseveró en “Ventaneando”.

“Es una clínica de emociones, es presentar las historias que tenemos todos, de las cuales no nos debemos de espantar, sino compartirlas para saber cómo llevarlas”, agregó, además de anunciar que el programa se estrenará este lunes 25 de abril a las 6:00 p.m. (hora de Ciudad de México).