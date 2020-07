“Rubí” es una de las telenovelas mexicanas que más éxito obtuvo en Latinoamérica. Producida por José Alberto Castro para Televisa en 2004, el melodrama causó furor y conquistó al público a tal punto que hasta la fecha es recordada con cariño. La historia fue protagonizada por Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes.

Está basada en una historieta homónima original de Yolanda Vargas Dulché. “Rubí” obtuvo altos índices de audiencia y cautivó a los televidentes, dejando huella en más de una generación. Los protagonistas lograron mucha popularidad y la proyección internacional de sus carreras.

"Rubí" fue protagonizada por Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes (Foto: Instagram)

De entre todos los personajes que conformaron la ficción de Televisa hubo especialmente uno, con permiso de ‘la descarada’, que acaparó todas las miradas. Hablamos de Loreto, el fiel y amanerado acompañante de Rubí que, con su particular personalidad y frases ácidas que aún muchos recuerdan, no dejó indiferente a nadie.

Ya han pasado 16 años desde que se estrenó la telenovela, y muchos se preguntan qué ha sido de Miguel Pizarro, el actor que le dio vida al personaje. Aquí te contamos que hace en la actualidad.

Miguel Pizarro interpretó a 'Loreto', el mejor amigo de Rubí (Foto: Instagram)

ASÍ LUCE AHORA MIGUEL PIZARRO, EL INOLVIDABLE LORETO EN “RUBÍ”

Recordemos que Loreto, fue el mejor amigo de Rubí (Bárbara Mori). Durante años, el diseñador de modas fue testigo de todas las malas acciones que hacía la despampanante mujer a fin de conseguir fortuna y el amor de Alejandro y Héctor.

Luis Miguel Pita Gómez, es el verdadero nombre del actor que también tuvo una gran participación en la telenovela Luz Clarita. En aquella ocasión, compartió roles con la bella actriz Daniela Luján.

El actor participó en otros importantes melodramas como ‘Teresa’ (2019), ‘Agujetas de color de rosa’ (1994-1995), ‘Rayito de luz’ (2000-2001), ‘Cómplices al rescate’ (2002) y ‘Velo de novia’ (2003).

Aunque después de “Rubí” participó en otros exitosos melodramas de Televisa como Al diablo con los guapos y Triunfo del amor, en 2011 precisamente con esta última telenovela que encabezaron Maite Perroni y William Levy, Pizarro se dejó ver por última vez en la televisora mexicana.

Durante años, el diseñador de modas fue testigo de todas las malas acciones de "Rubí". (Foto: Instagram)

Además de la televisión, el intérprete también incursionó en el teatro y presentó varias obras, destacando su trabajo en 2012 en la puesta en escena ‘Muertos de miedo’. “Ya me ha tocado estar en ‘La dama de negro’, el terror me fascina, (…) yo no me imaginaba lo que me deparaba, pero desde que me hicieron la invitación yo andaba muy contento y muy intrigado en qué iba a hacer en esta aventura”, declaró en entrevista a Meganoticias TVC.

Tras estar alejado de la pantalla chica, Miguel regresó en 2018 con ‘Señora Acero’, para dar vida a ‘Venustiano Antolín’, sorprendiendo a sus fans al aparecer con un look muy diferente al que estaban acostumbrados a verlo.

El año pasado, el ahora intérprete de 59 años reapareció en Televisa en la serie ‘Silvia Pinal frente a ti’ y en la telenovela ‘Médicos línea de vida’.

El actor es hijo de padre español y madre mexicana, tiene tres hermanos (Foto: Instagram)

En esta historia que encabezan Livia Brito y Daniel Arenas, Pizarro da vida al padre del personaje que interpreta el actor colombiano Mauricio Henao, uno de los médicos de la ficción.

Un pasaje muy triste en la vida del actor Miguel Pizarro, fue que intentó terminar con su vida, luego que su patrimonio económico se vea afectado, al señalar que fue estafado por dos de sus colegas. Tras varios años de lucha, el actor regresó a las pantallas de TV convertido en una gran estrella.

“Agradezco de todo corazón a todos aquellos que se han preocupado por mí, a mis amigos solo les puedo decir que lo siento”, declaró en conferencia de prensa con los medios mexicanos”, explicó en aquel entonces para los medios de su natal México.

En el 2004 Miguel Pizarro quien acababa de participar en la telenovela Velo de Novia, invirtió todos sus ahorros de cinco años en una obra de teatro y así convertirse en empresario teatral, pero sus socios abusaron de la confianza del actor y huyeron con todo el dinero (Foto: Instagram)

También en 2010 se integra al elenco de la telenovela Triunfo del amor al lado de actrices como Victoria Ruffo y Erika Buenfil (Foto: Instagram)

