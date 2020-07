Bárbara Mori no solo ha dado que hablar por sus excelentes interpretaciones en reconocidas telenovelas y películas. Su vida, pese a los intentos por mantenerla en privado, también ha sido portadas de medios especializados.

De hecho, la actriz uruguaya nacionalizada mexicana hace unos meses ha generado polémica al revelar que uno de los responsables de su mal estado emocional por el que atravesó fue su exesposo y padre de su hijo, Sergio Mayer. Tras estas declaraciones, amigos del hoy legislador salieron en su defensa y atacaron a Mori, señalando, entre otras cosas, que le debe su carrera a él.

Incluso, Bárbara Mori fue acusaba de haberle sido infiel a Sergio Mayer con el actor peruano Christian Meier, cuando trabajaban en la telenovela “Me Muero por ti” (1999-2000) y ella radicaba en Miami.

Telenovela Rubí con Bárbara Mori fue un éxito mundial (Foto: Televisa)

Pero también Sergio dio a entender que Bárbara le debía su carrera como actriz. Tras eso, muchos se preguntas si esto es realmente verdad o es un invento para dejar mal parada a la protagonista de “Rubí”. People en español rescató unas recientes declaraciones de Paola Durante, prima de Bárbara Mori, quien habló al respecto.

¿REALMENTE LE DEBE SU CARRERA A SERGIO MAYER?

Tras las declaraciones de Sergio Mayer donde dejó entrever que su expareja y madre de su primogénito, le debía su carrera como actriz; Paola Durante salió a desmentirlo y aseguró que fue gracias a su talento que su prima logró destacar en su profesión; incluso, aseveró que antes de conocerlo, Mori tenía una sólida carrera como modelo.

“Bárbara [Mori] ha hecho su carrera sola. No ha necesitado de nadie y, muchos menos, de un hombre” , anotó Duarte al programa Ventaneando de TV Azteca. “Tal vez sí que conociera a Sergio [Mayer] logró que la vieran en TV Azteca; pero ahí todo el mundo la quería y querían darle protagónicos, y siempre la buscaban”, agregó.

Sergio Mayer Mori forma parte del mundo del espectáculo desde el año 2010, cuando apareció en la película "Viento en contra" (Foto: Bárbara Mori / Instagram)

Paola Durante también contó cómo fue el primer encuentro entre Mori y Mayer y, además, contó que efectivamente el político ejercía excesivo control durante la relación de más de dos décadas que tuvieron.

“[A Sergio Mayer] lo conocimos en un antro y Sergio se flechó con Bárbara [Mori]; recuerdo muy bien eso”, relató. “Solo supe que se enamoraron muy rápido y que todo fue rápido. Después supe que no era una buena relación y que era muy controlador”.

¿QUÉ DIJO PAOLA DURANTE SOBRE LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE BÁRBARA MORI?

Respecto a los rumores de una supuesta infidelidad de Bárbara Mori con el peruano Christian Meier, la prima de la actriz lo negó todo. “No creo que le haya sido infiel para nada, no lo creo” , enfatizó. “A Bárbara le han inventado muchas cosas porque no habla. Bárbara no da entrevistas”.

Finalmente, Durante aseguró que Bárbara Mori está atravesando por el mejor momento de su vida y mantiene una excelente relación con el productor y director Fernando Rovzar.

Sergio Mayer reaccionó a las fuertes declaraciones de su expareja Bárbara Mori (Foto: Bárbara Mori/Instagram/EFE)

VIDEO RECOMENDADO

Bárbara Mori reveló que sufrió mucho en medio del éxito de “Rubí”

Bárbara Mori reveló que sufrió mucho en medio del éxito de Rubí (16/04/20)