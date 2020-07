Bárbara Mori enamoró al público al protagonizar “Rubí”, una de las telenovelas mexicanas más exitosas en toda América Latina. La actriz uruguaya interpretó a una bella y ambiciosa mujer sin escrúpulos que está dispuesta a todo con tal de concretar sus objetivos y escalar socialmente, personaje con el que alcanzó la fama mundial.

Tras protagonizar el melodrama mexicano, Bárbara Mori se consolidó como una de las actrices más importantes de México y toda la región. Este papel le permitió la proyección internacional de su carrera, ganándose el cariño de todos, lo que despertó indudablemente el interés del público por su vida privada.

Bárbara Mori y su hijo Sergio Mayer Mori (Foto: Instagram)

Y no es para menos, pues la actriz uruguaya se alejó de las telenovelas y del mundo del espectáculo despertando aún más la curiosidad de sus fans. Uno de los momentos más comentados de su vida fue cuando Bárbara Mori se convirtió en abuela a sus 38 años, pues su hijo, Sergio Mayer Mori, se convirtió en padre a los 18 años.

LA VEZ QUE BÁRBARA MORI SE CONVIRTIÓ EN ABUELA A LOS 38 AÑOS

En noviembre de 2016, Sergio Mayer Mori, quien tenía 18, se convirtió en padre con la llegada al mundo de su hija Mila, fruto de su breve relación con la modelo brasileña Natalia Subtil. Sin embargo, la pareja tomó caminos separados luego de que se enteraron que serían padres.

De acuerdo con el portal People en Español, Bárbara Mori estaba muy feliz con la llegada de la bebé, quien nació el 21 de noviembre de ese año pesando 3.335 kg.

Mila, hija de Sergio Mayer Mori y la modelo brasileña Natalia Subtil (Foto: Instagram)

Bárbara es una joven abuela muy orgullosa de Mila. Este cambio en su vida ha sido toda una revelación que ha reflejado en sus redes sociales en forma de esa sabiduría, que solo las abuelas tienen. Con un ritmo lento y pausado podemos ver cómo transcurre la vida en casa de los Mori y cómo Bárbara se transforma en una hermosa y cariñosa abuela.

Lo mejor es que Bárbara Mori se ocupa de que su Mila aprenda a amar la naturaleza y que esté en contacto constante con otros niños de la familia, con lo que tejen relaciones profundas. Así lo podemos ver a través de las fotografías que la actriz comparte en su cuenta de Instagram.

Bárbara Mori y su nieta Mila en un paseo en familia (Foto: Instagram)

Por su parte, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori habló sobre cómo se enteró que sería padre. “Justamente allá en Los Ángeles, en el mes de abril, fue donde ella (Natalia Subtil) me dio la noticia que estaba esperando bebé. Evidentemente fue muy impactante porque no me lo esperaba. Creo que una noticia como esta deja a cualquier hombre en shock”, explicó el joven, en una conferencia de prensa, en el año 2016.

Sobre convertirse en padre a tan corta edad, Sergio confesó: “Me hace muy feliz la idea. Yo creo que un hijo es de las bendiciones más grandes que te puede dar la vida. Es una responsabilidad muy grande”, señaló en ese momento.

“Obviamente estoy consciente del compromiso y la responsabilidad que esto implica y haré todo lo posible para darle a mi hijo todo lo que necesite, ya que es el ejemplo que me dieron mis padres. Estaré pendiente de él en todo momento independientemente de si tengo o no relación con la madre”, explicó en el Teatro Sogen Wilberto Cantón de la Ciudad de México.

Bárbara es una joven abuela muy orgullosa de su nieta Mila (Foto: Instagram)

