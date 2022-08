Fueron varios meses de polémicas, grandes esfuerzos, contagios de COVID- 19, sudor y muchas lágrimas derramadas por cada uno de los participantes de “La Academia”, especial para Cesia, la ganadora. Sin embargo, los demás también llamaron mucho la atención durante la temporada y podrían llegar a tener una buena carrera en el futuro, tal como es el ejemplo de Rubí Ibarra.

La joven mexicana que se hizo conocida hace unos años cuando cuando sus padres armaron una gran fiesta de 15 años para ella fue la que llegó con más expectativas a la versión 2022 del programa de TV Azteca, pues era la única medianamente conocida, aunque no hay sido a causa de su talento para el canto.

Con el pasar de las semanas, la participante se fue ganando muchas críticas negativas por parte del jurado y hasta pensó en abandonar el programa, pero finalmente decidió quedarse y, gracias al apoyo del público, llegó hasta la final, pero no pudo conseguir posición en el podio y se fue con las manos vacías.

Pese a que no pudo llevarse la posibilidad de grabar algún sencillo con Sony Music, la joven artista tiene claro todo lo que va a hacer de ahora en adelante e incluso ya tomó ciertas decisiones al respecto con la finalidad de alcanzar sus mayores y más grandes sueños.

Rubí Ibarra en una de sus participantes en "La Academia" (Foto: TV Azteca)

¿QUÉ QUIERE HACER RUBÍ IBARRA TRAS “LA ACADEMIA”?

Además de potenciar su talento para el canto y triunfar sobre los escenarios, Rubí Ibarra tiene planificado probar suerte en la actuación luego de una recomendación de la propia Lolita Cortez, quien aseguró que le vio cositas para incursionar en esa rama artística.

“Platiqué varias veces con Lolita, me dio consejos de cómo prepararme en el escenario y, de hecho, me recomendó mucho actuar, me dijo ‘Te veo algo de actriz’”, comentó Rubi Ibarra en una entrevista con Milenio.

Pero el canto y la actuación no es lo único que tiene en mente, pues sabe que debe ser una artista muy completa, así que planea practicar en otros rubros.

Me quiero enfocar mucho en seguir aprendiendo, en seguir en el canto y el baile. No solamente me quiero dedicar a la música, también a actuación, a la conducción, al baile”, comentó.

SE MUDA

Como recordaremos, la joven es natural de San Luis Potosí, pero ha decidido ya mudarse de allí y radicar definitivamente en Ciudad de México con la finalidad de trabajar en sus objetivos.

“Planeo vivir ya en la Ciudad de México. Quiero que la gente vea que hay un crecimiento constante”, añadió.