¿Eres fanático de las historias del bajo mundo contadas en intrigantes dramas? ¿Disfrutaste de títulos como “La gloria” y “Black Knight”? Pues “Sabuesos” es una nueva serie coreana que llega a Netflix y promete cautivar con su trama.

El programa de acción, suspenso y drama fue dirigido por Kim Joo-hwan. Además, se adentra en el peligroso mundo de los préstamos ilegales.

La serie de Netflix se estrenó el 9 de junio de 2023 en la plataforma de streaming.

Antes de seguir, mira aquí el tráiler de “Sabuesos”.

¿QUIÉNES ACTÚAN EN “SABUESOS” Y CUÁLES SON LOS PERSONAJES?

1. Woo Do-hwan como Kim Gun-woo

Kim Gun-woo sueña con convertirse en un reconocido y talentoso boxeador. Sin embargo, se ve envuelto con prestamistas ilegales y debe empezar a trabajar para pagar la deuda de su madre. Woo Do-hwan da vida al personaje y lo recordarán por otros títulos como “The King: Eternal Monarch” y “The Great Seducer”.

2. Lee Sang-yi como Hong Woo-jin

Hong Woo-jin es el amigo de Geon-woo, pero antes vivía en su sombra al no poder ganarle en las competencias de boxeo, incluso cuando él ha obtenido una medalla olímpica de bronce. Cuando su compañero se ve envuelto con criminales, hará lo necesario para ayudarlo.

Kim Gun-woo y Hong Woo-jin son dos habilidosos boxeadores en "​​Sabuesos" (Foto: Netflix)

Recordarán a Lee Sang-yi por sus papeles en “Suits”, “I’ve Returned After One Marriage” y “Youth of May”.

3. Park Sung-woong como Kim Myeong-gil

Kim Myeong-gil es un peligroso prestamista que aprovechó la desaparición del legendario Choi para posicionarse como el primero del rubro. Sin embargo, mientras que su predecesor buscaba ayudar al resto, él solo quiere obtener su dinero, incluso si eso es todo lo que tienen.

Park Sung-woong como el criminal Kim Myeong-gil en "​​Sabuesos" (Foto: Netflix)

Park Sung-woong es conocido por papeles como “Snowdrop” y “When the Devil Calls Your Name”.

4. Heo Joon-ho como Choi Tae-ho

El presidente Choi es un legendario prestamista que tiene una tasa de 0% de interés que desapareció por un tiempo. Ahora que está de regreso, se encuentra paralizado de la cintura para abajo, pues quedó lesionado luego de una pelea con Myeong-gil. Contrata a Gun-woo y a Woo-jin debido a sus habilidades para pelear, pues quiere que sean los guardaespaldas de su hija adoptiva.

Heo Joon-ho es conocido por títulos como “Why Her” y “Designated Survivor: 60 Days”.