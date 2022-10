Desde su estreno en Netflix, el 14 de octubre de 2022, “Sagrada familia” se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de la plataforma streaming, debido a su intrigante historia y a las aplaudidas actuaciones de Najwa Nimri, Alba Flores y el resto del elenco.

La ficción española creada por Manolo Caro sigue a Gloria, una mujer que residencial barrio madrileño de Fuente del Berro para escapar de su pasado y esconder un terrible secreto. Para no despertar sospechas, mantiene una buena relación con sus vecinas, lo que complica sus planes.

En una entrevista con El Confidencial, el director y las protagonistas de “Sagrada familia” contaron algunos detalles de la serie que según Caro, “muy fácil de concebir en cuanto al concepto”. Por ejemplo, Alba Flores habló sobre el acento de su personaje y su reencuentro con Najwa Nimri.

Caterina limpiando una mancha en el vestido de Gloria en "Sagrada familia" (Foto: Netflix)

EL ORIGEN DEL ACENTO DE ALBA FLORES EN “SAGRADA FAMILIA”

La actriz española que alcanzó la fama internacional por su papel de Nairobi en la exitosa serie de “La casa de papel” interpreta a Caterina/ Edurne en “Sagrada familia”. Se trata de una nueva vecina que se une al grupo de amigas de Gloria y al igual que el personaje de Najwa Nimri esconde un secreto.

Alba Flores contó al medio antes mencionado que fue ella quien se empeñó en el acento de Caterina. “Sobre todo fue porque me parecía que era un personaje tan extraño que no encontraba muchas referencias. Intenté buscar personas que se dedicaran a eso, pero no había y menos mujeres. Entonces dije ‘vale, pues es rara, es alguien muy particular’. Se lo propuse muy en serio a Manolo y luego, muy acertadamente, me fueron dirigiendo para que se convirtiera en una máscara más”.

“Aunque no sepamos mucho de su vida, sí conseguimos saber qué tipo de persona es, o por lo menos cómo le gusta hacer las cosas, porque principalmente se divierte. Y creo que eso era lo interesante también para que se divirtiera el espectador. Yo decía ‘les va a parecer raro, luego entrarán y dirán, venga, vamos a jugar contigo, me lo voy a tragar’, para luego darle otra vez la vuelta a todo. Para no ofender a nadie decidimos hacer una mezcla de varios acentos”, explicó.

También confesó que ese peculiar acento se convirtió en un problema cuando llegó el momento de grabar escenas que no lo incluyeran. “Recuerdo el día que grabamos la secuencia donde mi personaje ya no tiene acento y yo sentía que no lo estaba poniendo, pero me paraban y me decían que sí, que lo estaba poniendo. Era como imposible quitármelo y tuve que poner otro acento para quitarle el acento porque había algo raro si lo hacía neutro. Ha sido muy divertido jugar a los disfraces”, señaló Alba Flores.