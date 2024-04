William Levy y Elizabeth Gutiérrez conformaron una pareja de idas y venidas por muchos años hasta que en 2022 se confirmó una nueva separación. Al principio, la mayoría de sus fanáticos creyeron que se trataba de un nuevo bache en su romance, pero no fue así, sino que perduró con el tiempo. Dos años después, se conoció que sí hubo una reconciliación de por medio, pero que no duraría mucho, puesto que volvieron a separarse y parece que esta vez de manera definitiva. En tanto, un rumor del pasado, vuelve a tomar protagonismo en esta historia.

Se trata de aquellas habladurías que apuntaban que el cubano tenía una relación sentimental con su coprotagonista de la telenovela “Vuelve a mí” de Telemundo, Samadhi Zendejas. Si bien en el pasado ya ambos confirmaron que no tenían nada más allá del trabajo profesional, en redes sociales se especula nuevamente con la posibilidad de que sí estén juntos debido a una publicación que hizo la joven actriz mexicana, en la que aparece con el cubano, aunque un medio dejó entrever que se trataría de un clip grabado hace mucho porque una fuente le confirmó que ambos no se veían desde que culminaron las grabaciones de la mencionada ficción.

Ahora, ese presunto triángulo amoroso estaría escribiendo un nuevo capítulo debido a una nueva publicación de Samadhi Zendejas, la cual no ha pasado desapercibida, sino todo lo contrario, al punto de destacar mucho por la sensualidad que derrocha y por ¿las indirectas que se estarían incluidas?

William Levy y Elizabeth Gutiérrez son padres de dos hijos en común (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

LA PUBLICACIÓN DE SAMADHI ZENDEJAS EN MEDIO DE LOS RUMORES

Mientras se reconfirma lo que se sabe desde el 2022: la ruputura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la joven mexicana Samadhi Zendejas volvió a tener protagonismo por la publicación de un video muy sexy que compartió en su cuenta de Instagram el pasado viernes 12 de abril. En las imágenes se puede ver cómo ella se mueve derrochando sensualidad, mirando siempre a la cámara que captura cada uno de sus movimientos.

Sin embargo, el video no solo quedó en ella moviéndose frente al lente de la cámara. En edición se agregó una canción que podría indicar una indirecta sobre lo que estaría viviendo en su privacidad.

Y es que la letra de ese tema musical, si la traducimos al español, diría: “Me encanta cómo me besas, puedo sentir lo que me echas de menos”. Si bien no se sabe por qué lo dice, o si solo es una melodía que le gusta, muchos han asegurado que se trataría de algo relacionado con William Levy. Pero como siempre han dicho, lo mejor es que cada uno saque sus conclusiones, ya que, de momento, no hay nada confirmado.

LAS REACCIONES EN LAS REDES SOCIALES DE SAMADHI ZENDEJAS

Desde el año pasado, cuando iniciaron los rumores de un posible amorío con el cubano, Samadhi Zendejas ha recibido una gran cantidad de comentarios negativos en redes sociales, principalmente de los fanáticos de Elizabeth Gutiérrez, quienes la han tildado de ser la persona que se entrometió en la relación de los dos experimentados actores latinos.

En la publicación a la que hacemos mención ahora se puede leer precisamente lo mismo. Y es que una gran cantidad de personas la han criticado debido a esos rumores que la vinculan con William Levy, pero no solo encontraremos comentarios negativos, puesto que también hay personas que resaltan su belleza y otras que la defienden de sus atacantes.