¡Aún le duele! Tras haber confirmado su ruptura con William Levy, Elizabeth Gutiérrez no sólo dejó ver su corazón herido por el fin de su relación de más de 20 años con el padre de sus dos hijos, de quien dijo fue “el gran amor de su vida”, también señaló que se siente tranquila después de haber dejado ir al hombre con el que formó una familia. Si bien, se mostró muy calmada en la entrevista exclusiva que brindó a Hola! USA en su edición de abril de 2024, la actriz se encuentra un poco angustiada por su hijo mayor Christopher, de 18 años, quien se fue a vivir con su padre, pues para ella la convivencia entre ambos le genera mucha preocupación. ¿A qué se debe? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Antes de mencionarte qué mantiene afligida a la también modelo de origen mexicano, recordemos brevemente lo que señaló en la conversación que tuvo con el medio de entretenimiento: “Mi decisión fue basada en lo que yo sé, sabemos los dos, no cuando la gente quería que yo tomara una decisión. Mis decisiones son solas, yo las tomó, yo sé cuándo y por eso creo que me ven en paz y feliz porque sé que no pude dar más, siempre aposté por mi relación”, manifestó el 9 de abril.

La actriz dijo estar tranquila tras confirmar el finde su relación de dos décadas con William Levy (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

¿QUÉ LE PREOCUPA A ELIZABETH GUTIÉRREZ DE LA CONVIVENCIA DE WILLIAM LEVY CON SU HIJO CHRISTOPHER?

El 12 de abril de 2024, la presentadora del programa “Con permiso”, Martha Figueroa, reveló que Elizabeth Gutiérrez se encontraba sumamente preocupada por la convivencia de Levy con su hijo Christopher, luego de que su primogénito decidiera ir a vivir con su padre.

“Ella no estaba muy tranquila porque parece ser que William Levy, pues estaba tratando de convertir en hombrecito al chamaco; así con: ‘Ven, vamos con unas viejas [mujeres], vamos a echarnos unas chelas [cervezas]’, pero el niño es chico, según lo que se cuenta por ahí por Miami. Ella estaba preocupada por el niño”, aseguró la periodista.

Luego de lo señalado, la gente comenzó a especular sobre esta situación. Mientras que algunos apoyan a la madre, toda vez que Levy tiene fama de mujeriego, otros consideran que la conductora estaría exagerando, pero de ser cierto, lo único que se haría evidente es que Gutiérrez desearía a como dé lugar darle donde más le duele al actor: con su hijo.

Tras lo mencionado en el show de Unicable, ninguna de las dos celebridades ha salido a pronunciarse al respecto, dando a entender que prefieren mantener temas relacionados a sus hijos en estricto privado.

William Levy junto a su hijo mayor, quien decidió ir a vivir con él, luego de la ruptura definitiva de su relación con Elizabeth Gutiérrez (Foto: Christopher Levy / Instagram)

CADA UNO SE QUEDÓ CON UN HIJO

Según People en español, Elizabeth Gutiérrez estaría viviendo actualmente con su hija de 14 años en un apartamento en Miami, mientras que William Levy hace lo propio con Christopher, de 18 años, en la casa que compartía con su expareja.

Se sabe que cuando decidieron separarse, el primogénito de la pareja decidió ir a vivir con su padre para que no se sienta solo, por tanto la menor se quedó al lado de su mamá.

Elizabeth Gutiérrez contenta al lado de su primogénito (Foto: Christopher Levy / Instagram)