“Nadie se cruza en tu camino por casualidad”, esa es la frase que cae como anillo al dedo a Angélica Vale, quien hace más de una década conoció al amor de su vida Otto Padrón, con quien se casó y formó una bonita familia. Si bien, todos sabemos bastante de la celebridad mexicana, que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en noviembre de 2022, pocos conocen sobre el hombre que la conquistó; debido a ello, te contamos quién es y algunos datos que te sorprenderán.

Cabe mencionar que debido al ajetreado ritmo de su trabajo y el de su pareja, confesó que para poder verse como esposos, tienen que revisar sus agendas para tener una cita. “La verdad, es que sí nos sentamos a ver fechas. Porque si no, creo no nos veríamos nunca. Nos sentamos, vemos fechas y decimos ‘tú vas acá, tú vienes acá’. Tienes que [darte el tiempo para el romance] si no se muere todo. Hay tiempo para todo. El chiste es sentarse a ver agendas y compartir calendarios en el iPhone”, reveló a los medios de comunicación que la abordaron en el aeropuerto.

Angélica Vale y su esposo Otto Padrón posan junto a su estrella recién presentada en el Paseo de la Fama de Hollywood en Hollywood, California, el 10 de noviembre de 2022 (Foto: Michael Tran / AFP)

1. DATOS PERSONALES DE OTTO PADRÓN

Nombre completo: Otto Padrón

Otto Padrón Lugar de nacimiento: Cuba

Cuba Nacionalidad: Cubana

Cubana Residencia: Estados Unidos

Estados Unidos Nacionalidad: Cubana y estadounidense

Cubana y estadounidense Cumpleaños: 8 de agosto

8 de agosto Año de nacimiento: 1965

1965 Edad: 58 años

58 años Instagram: @ottompadron

2. ¿QUIÉN ES OTTO PADRÓN?

Otto Padrón es el esposo de Angélica Vale, con quien tiene dos pequeños hijos. Además de haber servido al Ejército de los Estados Unidos, fue productor de dos importantes cadenas televisivas.

El saludo de la mexicana a su esposo Otto Padrón por su cumpleaños. Todos posando en muy contentos para la cámara (Foto: Angélica Vale / Instagram)

3. SE MUDA A ESTADOS UNIDOS

A pesar de que nació en Cuba, a una muy corta edad, se mudó a Miami, Florida, Estados Unidos, donde pasó el resto de su vida. Fue en el país norteamericano, donde conoció a Angélica Vale.

4. SIRVIÓ AL EJÉRCITO

Debido a su residencia en Estados Unidos, Otto Padrón perteneció al ejército por casi 40 años, tanto en el servicio activo como en la reserva. “Definitivamente, llegar a coronel es una de las satisfacciones más importantes. Pero, sobre todo, haber servido a este país durante tiempos de gran conflicto y necesidad [como] la Guerra Fría, la operación humanitaria en el sur de la Florida después del terrible huracán Andrew, la primera Guerra del Desierto [contra Irak], seguido por un año en Mosul durante la guerra en Irak. Servir en Corea del Sur durante la pandemia de la COVID-19. En fin, muchas satisfacciones”, señaló a People en español en 2021.

"Hoy tomé el mando de mi primer Batallón del Ejército de EE.UU!!!... ¡Comandante Padrón! ¿Quién lo diría?", escribió en una foto del recuerdo el 15 de marzo de 2013 (Foto: Otto Padrón / Instagram)

5. TIENE DOS MAESTRÍAS

Gracias a su trabajo como militar, él pagó la mayor parte de sus estudios universitarios y logró obtener dos maestrías, que le ayudaron a ejercer su carrera en el mundo televisivo.

6. ES UN EJECUTIVO DE LA INDUSTRIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Padrón es un importante ejecutivo en la industria de los medios de comunicación, toda vez que trabajó como productor ejecutivo en la cadena Telemundo en 1992 y en 1995 fue contratado por Univision, donde ocupó los cargos de director de programación y proyectos especiales, al año siguiente lo nombraron director de promociones de programas. “Siento que mi ‘factor x’ en el mundo del entretenimiento es mi formación militar, que aplico en todo momento (…). Mis principios militares exigen que aplique el 100% y más a todo lo que hago”, señaló en la misma entrevista.

En las fotografías que suben a sus redes, muestran mucha complicidad entre ambos (Foto: Angélica Vale / Instagram)

7. SU RELACIÓN CON ANGÉLICA VALE

Otto Padrón conoció a Angélica Vale en el programa de Raúl de Molina el Año Nuevo de 2009. En aquel momento, él se encargaba de supervisar el show que daría la bienvenida al 2009, el cual tenía a la mexicana como presentadora. En 2010 se comprometieron y en febrero de 2011 se casaron.

8. LOS HIJOS DE OTTO PADRÓN CON ANGÉLICA VALE

Fruto del matrimonio de Otto y Angélica, la pareja tiene dos hijos: Angélica Masiel, quien nació el 6 de junio de 2012, y Daniel Nicolás, nacido el 11 de agosto de 2014. Por lo tanto, Padrón tiene en total cuatro hijos.

La familia de la talentosa artista y su esposo (Foto: Angélica Vale / Instagram)

9. ¿OTTO PADRÓN TIENE OTROS HIJOS?

Sí, Otto Padrón tiene dos hijas mayores de su primer matrimonio con Olga L. Warens. Ellas son: Elle y Carolyna, esta última de más de 30 años, ya lo hizo abuelo.

10. ¿POR CUÁNTOS AÑOS DE DIFERENCIA SE LLEVAN OTTO PADRÓN Y ANGÉLICA VALE?

Otto Padrón y Angélica Vale se llevan por 10 años y tres meses, ya que él nació en agosto de 1965 y ella en noviembre de 1975.

No cabe que ambos derrochan mucho amor en sus publicaciones (Foto: Angélica Vale / Instagram)

