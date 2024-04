Son días tensos en la farándula latina. Luego de la sonada separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, el actor de telenovelas decidió enviar un contundente mensaje hacia la madre de sus hijos. Recordemos que la parejita estuvo junta durante más de 20 años y lograron conformar una familia junto a sus dos hijos, pero parece que esta vez el fin de su amorío es inevitable. ¿Qué dijo precisamente la estrella cubana de melodramas? Pues, te lo cuento en esta nota realizada por Mag.

Parece que las cosas no están acabando nada bien entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, o al menos eso dicen los principales medios de Estados Unidos. De acuerdo al periodista Lucho Borrego de “¡Siéntese quién pueda!”, el protagonista de “Café con aroma de mujer” le habría enviado un contundente mensaje a su exmujer en medio de la confirmación de su ruptura.

Citando a Levy, el comunicador sostuvo que Levy dijo que Gutiérrez “Solo está pensando en ella. Yo también di lo mejor de mí”. A la par, Borrego añadió que el histrión se siente defraudado, puesto que el cubano estuvo velando por ella y su familia en todos estos años.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez son padre de dos hijos en común (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

En esa línea, el espacio de Univisión no tardó en aclarar si existiría la posibilidad de que ambos regresen una vez solucione sus problemas personales.

EL CONTUNDENTE MENSAJE DE WILLIAM LEVY A ELIZABETH GUTIÉRREZ TRAS RUPTURA

De acuerdo a Lucho Borrego, el actor nacido en Cuba habría sido contundente con Elizabeth Gutiérrez al momento de referirse a su relación y, según citó el comunicador, no hay posibilidad alguna de que vuelvan a ser pareja.

“Me dijo: ‘nunca más la voy a perdonar’”, indicó Borrego en el espacio de Univision.

Recordemos que “¡Siéntese quien pueda!” presentó hace poco la llamada que William Levy realizó al 911 en marzo pasado, hecho que generó una oleada de especulaciones en torno al comportamiento de la figura de telenovelas.

“No sé nada sobre mi hija, dónde está”, se puede oír en la llamada a los agentes. “¿Puedo saber dónde está mi hija? Tengo el derecho por ley de saber dónde está mi hija”.

El actor que protagonizó “La tempestad”, “Montecristo” y “Vuelve a mí” expresó su preocupación por el bienestar de la adolescente de 14 años, ahora bajo el cuidado de su madre. En una llamada al 911, Levy afirmó: “Si algo le sucede a mi hija, será mi responsabilidad”.

La pareja de actores se separó tras más de 20 años (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

El oficial explicó que, dado que él y Gutiérrez no tenían un acuerdo de custodia firmado, no tenían autoridad para intervenir, ya que ambos padres tenían derecho a pasar tiempo con sus hijos.

Según informó People en Español, se han revelado detalles sobre el controvertido final de la relación de dos décadas. Documentos oficiales muestran que la policía acudió en al menos cuatro ocasiones en los últimos meses a la residencia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez en el sur de la Florida debido a altercados domésticos entre la ahora expareja.

HUBO MÁS ESCÁNDALOS ENTRE WILLIAM LEVY Y SU HIJA: LO QUE SABEMOS

Según lo informado por People en español, un día después de la llamada de Levy a la policía, la convivencia en la casa del actor no iba a ser nada pacífica. Fue Elizabeth Gutiérrez quien, según los reportes, decidió llamar a la policía debido a una presunta agresión por parte del actor hacia su hija menor.

Según la versión del informe policial citada por el medio, Kailey le relató al agente que entró con sus primas para buscar su propia ropa y ”escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal”.

Cuando se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada, la golpeó, y al salir de la habitación, la “empujó” para El actor proporcionó su versión a la policía, explicando que escuchó golpes en la puerta y los gritos de su hija. “¿dónde está la p...a?”.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez junto a sus hijos (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

Lo que Levy sí confirmó es que negó el acceso a la vivienda a su hija, pero desmintió haberla empujado, argumentando que “nunca le haría daño a su hija”.

Finalmente, la pareja de Samadhi Zendejas en la ficción “Vuelve a mí” aseguró que no hubo violencia y reiteró que no estaba con ninguna mujer. “Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé que está pasando. Yo no la empujo pongo la mano para que no pasara”, concluyó.

