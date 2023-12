Las reconciliaciones en el mundo de los famosos suelen darse mucho más rápido de lo que parece, sino miremos el caso de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quienes parecen haberse dado una nueva oportunidad en el amor. Recordemos que todo este embrollo se dio luego del viaje familiar que dieron los actores junto a sus hijos rumbo a España.

Tanto Levy como la empresaria continúan acaparando portadas de revistas y telediarios. Esta vez, la noticia giró en torno al protagonista de “Vuelve a mí”, quien fue homenajeado en España con el Premio de Honor por el Festival Internacional de Cine de Almería.

La familia de William Levy está de vacaciones en España (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

Pero más allá de ver los honores hacia el cubano, todos hemos sido testigo del grato momento familiar de los Levy Gutiérrez y la gran armonía entre el actor y la modelo de raíces mexicanas. De hecho, la propia Ely aseguró sentirse orgullosa de los triunfos que se encontraba generando el galán de melodramas.

WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ, ¿VOLVIERON? LO QUE SABEMOS DE LOS FAMOSOS

Durante la premiación a Levy notamos que el actor logró plasmar sus manos en las puertas del Auditorio Maestro Padilla como un acto simbólico. Fue en esa presentación glamurosa que la empresaria y madre de los hijos del actor se dio tiempo para hablar ante la prensa y dejar algunas cosas claras respecto a su cercanía con el cubano.

“Lo mejor es el tiempo, el tiempo que pone todo en su lugar y eso es lo más importante”, aseveró la también actriz. “Nosotros somos como una familia normal, con altas y bajas y lo más importante para nosotros es el amor y lo importante para nosotros siempre ha sido nuestra familia”, agregó.

Sobre la trayectoria del actor de “Café con aroma de mujer”, la empresaria de Estados Unidos añadió que se siente muy orgullosa de lo que ha logrado construir su pareja a lo largo de estos años. “Estoy súper orgullosa de William, de lo que ha logrado, empezar con él desde cero y ver todo lo que ha logrado de verdad que me enorgullece muchísimo, y se merece todos los premios todas cosas que le suceden porque de verdad no pierde su esencia de ser ese hombre humilde y agradecido que conocí hace más de 20 años”.

No obstante, el periodista de Univision, Jordi Martin, fue más allá y habló en concreto sobre los rumores de distanciamiento que existen entre Gutiérrez y Levy. Ante tales cuestionamientos, Ely prefirió mantenerse en silencio. “No tengo nada que decir acerca de eso”.

Si bien de momento la empresaria de raíces mexicanas no aseguró estar de viaje de reconciliación con Levy, lo cierto es que la pareja se vio muy unida después de mucho tiempo en redes sociales a lado de sus hijos.

Es más, en una de las imágenes que la actriz publicó en sus redes sociales, se pudo leer una descripción que daba cuenta del gran amor entre ellos. “Love of my life, My man!! (El amor de mi vida. ¡Mi hombre!)”, una prueba de que entre ambos la cosa pinta muy bien, a pesar de los rumores de un posible affaire entre Levy y Samadhi Zendejas.

La parejita estaría volviendo a vivir su luna de miel (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

LAS CRÍTICAS CONTRA GUTIÉRREZ: INTERNAUTAS SEÑALAN A ELIZABETH POR REGRESAR CON LEVY

Aunque muchos celebran la vuelta a las andadas de la parejita, existen ciertas personas que no ven con buenos ojos el posible retorno de Levy con Gutiérrez, llegando hasta el punto de insultarlos a ambos por redes sociales.

Y es que se han podido dar a conocer bastantes mensajes irrespetuosos hacia la empresaria y el actor durante su viaje a España. Sin embargo, en lugar de que Ely base sus acciones en el odio o la falta de empatía, ha decidido expresarse mediante una palabra y una imagen que transmiten completamente su mensaje.

Elizabeth Gutiérrez fue señalada en redes sociales (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

Sin dirigirse específicamente a alguien, pero con una determinación y energía renovadas, la madre feliz de Kailey y Christopher ha regresado a sus redes sociales de esta manera en respuesta a la avalancha de críticas.

Algunos de los comentarios fueron sumamente crueles con la experta en moda, pues se pudieron leer mensajes como: “Tenga dignidad, niña”, “Qué pena me da”, “El amor no se ve por ningún lado” en el post de felicitaciones de Ely a Levy.

