Luego del éxito de “Café con aroma de mujer” y “Montecristo”, en donde tuvo roles protagónicos, William Levy se prepara para el lanzamiento de “Vuelve a mí”, la nueva telenovela de Telemundo en la que comparte roles con Samadhi Zendejas y Kimberly Dos Ramos.

Y es que la celeb de Estados Unidos ha causado sensación gracias a sus papeles protagónicos, por lo que ha sido el invitado estelar en programas como “El Hormiguero”, su curiosa entrevista con Mercedes Milá para Movistar Plus+ o su participación en “La Mesa Caliente”, donde conversó sobre la nueva producción y su relación con sus hijos.

Como se recuerda, el cubano es padre de Kailey y Christopher Levy, sus hijos con Elizabeth Gutiérrez, con quienes comparte tiernos momentos y de quienes asegura sentirse orgulloso.

William durante una entrevista con Pablo Motos de "El hormiguero" (Foto: Antena 3)

¿EN QUÉ SE PARECE WILLIAM LEVY A SU PERSONAJE EN “VUELVE A MÍ”?

El actor estuvo en Nueva York como parte de las promociones de “Vuelve a mí” y visitó el plató de “La Mesa Caliente”, uno de los programas más populares de la cadena hispana, donde conversó con Myrka Dellanos sobre el proyecto y su personaje.

“A él lo acusan de un asesinato que no cometió y va preso. Es una historia que se basa en cosas muy familiares, entonces creo que eso es lo que más me encanta a mí hacer: algo que le llegue a la familia”, reveló.

Ante esto, Dellanos preguntó interesada si él había vivido algo similar a su personaje en la nueva telenovela. “¿A ti en algún momento te han acusado de algo que no has hecho?”, cuestionó la presentadora cubana.

El actor de 42 años admitió que le ha tocado vivir una situación similar, por lo que la conductora del show de Telemundo intentó conseguir un poco más y le preguntó cómo se había sentido ante la injusticia.

“Impotente, es una impotencia muy grande porque el querer demostrar algo que tú no hiciste… Me decepciona mucho la injusticia, sí me llega a afectar emocionalmente mucho”, reconoció.

William Levy en una escena de "Vuelve a mí" (Foto: Telemundo)

LOS CONSEJOS QUE LES DA A SUS HIJOS

Fruto de su relación con Elizabeth Gutiérrez, el actor cubano se convirtió en padre en dos ocasiones y con quienes mantiene una gran relación y ha compartido emotivas imágenes en redes sociales.

Fue precisamente de estos que conversó el galán de telenovelas e incluso se animó a revelar los consejos que le da, esto a raíz de la pregunta “¿cómo vas a proteger a tu hija de los hombres?”, que le hizo Dellanos.

“Yo creo que la forma de enseñarle es siendo un buen hombre delante de ella, he sido un buen hombre, un buen padre, he sido en el momento que tenía que serlo un buen esposo o pareja, como quieras llamarlo, en el momento que tenía que serlo lo hice”, explicó el histrión.

Levy no se quedó ahí, sino que confesó que en algún momento escuchó que “el amor duele”, un consejo que no ha dudado en transmitirle a sus dos hijos, los cuales son adolescentes.

“Yo le enseño mucho a los dos que cuando se enamoren van a sufrir”, reflexionó ante una sorprendida Dellanos, quien preguntó por qué pensaba eso.

“Porque el amor es sacrificio, el amor duele. No me acuerdo exactamente donde lo escuché pero escuché algo que decía entre una persona que dice que te ama o una persona que se preocupa por ti elige a una persona que se preocupe por ti porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti, pero ten por seguro que el que se preocupa por ti es porque te ama”, añadió.