El pasado miércoles 8 de marzo, la popular Laura Londoño fungió de presentadora y logró cambiar de roles con Jesús Calleja en el espacio televisivo “Planeta Calleja”. En ese sentido, la actriz de “Café con aroma de mujer” no se amilanó y contó varios pasajes de su vida jamás contados, además de ciertas anécdotas de lo que fue grabar la conocida telenovela junto a William Levy.

De hecho, Londoño también contestó diversos romances y especulaciones en torno a sus romances dentro del medio, siendo el posible amorío entre ella y William Levy uno de los más sonados en su debido momento. ¿Hubo algo entre ellos?

Pues, para la actriz de 35 años tales rumores no eran más que comentarios propios de las redes sociales, y que carecían de todo argumento lógico en la vida real. Recordemos que la también estelar de “La ley del corazón” se encuentra casada con Santiago Mora desde 2018, por lo que todo indicio de amorío con Levy fue absolutamente falso.

De lo que sí hubo entre ambos fueron peleas y discusiones, pero no precisamente como amigos o personajes de ficción. Resulta que Laura reveló que llegaron a tener ciertos altercados durante el set de rodaje y los 8 meses que duraron las grabaciones.

LA PELEAS ENTRE LAURA LONDOÑO Y WILLIAM LEVY

La histrionisa nacida en Medellín señaló que los 8 meses que tuvo de convivencia actoral con William Levy comenzó a fracturar su relación con él, pues, incluso, reveló que llegó a quererlo y odiarlo con la misma frecuencia.

“Es mucho tiempo, y mucha convivencia genera muchas pasiones y relaciones, como en la vida real. Cuando tú tienes una pareja hay días que lo quieres ahorcar, pero igual que lo amas, después te reconcilias, te ríes... todo eso sucedió”, aseveró Londoño.

Sus peleas con William Levy se dieron durante los meses de rodaje de "Café con aroma de mujer" (Foto: Laura Londoño / Instagram)

En ese sentido, Laura agregó que jamás tuvo problemas en revelar las causas de sus peleas con el actor cubano, pues ambos actuaban con suma pasión dentro de la adaptación de la novela colombiana.

“Había escenas que peleábamos. De decir ‘No aguanto a este señor’ y él no aguantarme a mí. No estábamos de acuerdo porque ‘Gaviota’ es un personaje muy fuerte, y de pronto él pensaba que yo hacía cosas que ella no debía hacer; o él hacía cosas como agarrarla y yo le decía que ella ‘¡No me agarres así!’. Discusiones en las que le decía ‘Es que Gaviota no se dejaría agarrar así, y si tú lo haces yo me voy a revolver y te voy a responder ‘asá’”, reveló la popular Gaviota.

No hay duda de que la amistad suele tener complicaciones y hasta momentos difíciles. ¡Qué bueno que no pasó a mayores, chicos! ¡Enhorabuena por tu presente, Laura!

LAURA LONDOÑO EN SU FACETA DE CANTANTE

Durante su estadía en Madrid, España, Laura Londoño ofreció una noche especial que incluyó música en vivo. Aunque es conocida principalmente por su carrera como actriz, Londoño también es cantante. En una entrevista con “La W” antes del evento, la actriz compartió algunos detalles sobre lo que se podía esperar de su actuación en el Colombia Investment Roadshow.

Fue allí cuando Laura Londoño confesó que desde joven siempre le ha gustado el canto pero no lo había realizado con frecuencia debido a que priorizó sus proyectos, en alusión a las distintas telenovelas.