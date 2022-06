Laura Londoño es una de las actrices colombianas con mayor reconocimiento a nivel internacional gracias a su papel de la “Gaviota” en “Café con aroma de mujer”, telenovela donde trabajó con William Levy. Si bien los intérpretes demostraron que tenían una buena química en pantalla, lo cierto es que existen rumores que señalan que la artista de 34 años tuvo una relación difícil con el cubano durante las grabaciones de esta producción.

“Café con aroma de mujer” se ha convertido en una de las telenovelas más vistas de Netflix a nivel internacional, por lo que los medios de todo el mundo se han enfocado en las figuras del elenco, sobre todo en Levy y Londoño, quienes habrían tenido varios desacuerdos durante el tiempo que trabajaron juntos.

Para resolver todos los cuestionamientos y dudas sobre estos rumores, Laura Londoño habló con la revista People sobre la supuesta mala relación con William Levy. La actriz antioqueña explicó que sus diferencias con el artista cubano radicaron en que ambos tienen métodos muy diferentes de trabajar. ¿Qué más dijo? Aquí todos los detalles.

Laura Londoño y William Levy interpretaron a ‘La gaviota’ y a Sebastián, respectivamente, en la telenovela “Café con aroma de mujer” (Foto: Telemundo)

¿LAURA LONDOÑO VOLVERÍA A TRABAJAR CON WILLIAM LEVY?

En entrevista con la revista People, Laura Londoño confirmó que volvería a trabajar con William Levy sin ningún problema, pues los conflictos del pasado fueron superados.

La actriz antioqueña también señaló que aprendió mucho a nivel profesional al lado del artista cubano, quien fue su coprotagonista en la telenovela “Café con aroma de mujer”.

“Agradecí enormemente trabajar al lado de él ya que aprendí millones de cosas. No necesariamente uno se tiene que volver íntimo amigo de todas las personas con las que trabaja, y eso no necesariamente quiere decir que uno los odia, los detesta. No nos vayamos a los extremos. Todo estuvo perfecto”, afirmó Londoño.

¿Por qué surgieron los problemas entre Laura Londoño y William Levy?

Laura Londoño explicó que sus diferencias con William Levy surgieron porque ambos tienen métodos muy diferentes de trabajar y que chocaban al momento de crear una escena.

“William me decía: ‘Yo lo busco por fuera de la escena. Si la escena es incómoda trato de generar esta incomodidad por fuera’. Porque nos pasaba. Había momentos que yo decía, ¿pero por qué este señor está así conmigo? ¿Qué le pasa? Está raro’ (...)”, explicaba.

“Después hacíamos la escena y yo le decía: ‘¿Qué es lo que pasa?’. Me dice: ‘Viste que la escena era incómoda, bueno yo generé eso antes de para que llegara a la escena’. Todo ese tipo de cosas son formas distintas de hacerlo. Y yo le decía: ‘Pero ven acá, dime que vas a hacer eso, no me pongas a mí en esta situación que me siento incómoda’. Me decía: ‘Precisamente, si te cuento no voy a lograr el efecto que estoy buscando, entonces no te puedo contar’”, agregó la actriz de 34 años.

Laura Londoño afirmó que su experiencia junto al actor cubano fue algo “curioso y distinto, pero pues es eso, es como conocerse, acoplarse, entender las formas y uno dice: ‘Es por aquí, listo, ya este es el juego, vamos a jugar a esto’”, finalizó.