Los seguidores de la telenovela “Café con aroma de mujer” conocen el gran profesionalismo de la actriz Laura Londoño quien trabajó con el actor William Levy en la producción que se convirtió una de las más exitosas de los últimos tiempos. Sin embargo, lo que nadie sabe son los motivos de por qué se separó la artista colombiana de Jhon Alex Toro.

MÁS INFORMACIÓN: Las fotos más emotivas de la boda de Laura Londoño con Santiago Mora

En la telenovela “Café con aroma de mujer” el actor cubano William Levy hace el papel de Sebastián Vallejo y tiene un romance con Teresa ‘Gaviota’ Suárez, personaje de Laura Londoño.

Pero anteriormente a la actriz colombiana también se le vio en importantes telenovelas como “Las profesionales, a su servicio” (2006), “Victoria” (2007), “Sin senos no hay paraíso” (2008-2009), “El cartel” (2008), “El capo” (2012-2013), “Comando Élite” (2013-2014), “Narcos” (2017), entre otras que tuvieron gran aceptación por el público.

MÁS INFORMACIÓN: El secreto de la actriz Laura Londoño para estar en forma tras dos embarazos

La telenovela "Café con aroma de mujer" se ha posicionado como la favorita de millones de personas en toda América Latina (Foto: Telemundo)

Sin embargo, en el plano sentimental Laura Londoño mantuvo una relación con el actor Jhon Alex Toro.

Pero lo que ha llamado la atención de muchas personas es la revelación que hiciera la propia actriz colombiana respecto a los motivos que conllevaron a su superación con el actor que ha triunfado en distintas películas de su país.

Laura Londoño fue la protagonista de la telenovela "Café con aroma de mujer" (Foto: Laura Londoño/Instagram)

LO QUE ORIGINÓ LA SEPARACIÓN DE LAURA LONDOÑO Y JHON ALEX TORO

Laura Londoño es una actriz muy reconocida internacionalmente y también tiene miles de fanáticos en muchos países.

La colombiana sorprendió al público, hace unos años atrás, cuando brindó una entrevista a Diva Rebeca -según indicó fucsia.co- donde se atrevió a contar cómo se separó de Jhon Álex Toro.

Jhon Álex Toro es un actor de nacionalidad colombiana (Foto: Jhon Álex Toro /Instagram)

Cabe precisar que esta conversación se dio hace más de dos años vía el canal de YouTube de la Diva Rebeca, personaje de Omar Vásquez.

“Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso a morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”, dijo según recordó Infobae.

Pero eso no fue todo, pues, en ese espacio Laura Londoño explicó los motivos que la llevaron a separarse del actor argumentando que el enamoramiento se terminó con el paso del tiempo y esto se reafirmó cuando ella viajó a Nueva York donde conoció a otros hombres que llamaron su atención.

“Ustedes no se imaginan mis compañeros y yo pensando que tenía novio. ¡Ay no! ¿De verdad? Cuando terminé con él disfruté delicioso. Yo terminé esa relación y había un chico que me encantaba, se me quitó la bobada. Terminé esa relación un poco con sed”, anotó.

Laura Londoño es una artista de 33 años nacida en Medellín, Colombia (Foto: Laura Londoño / Instagram)

¿QUÉ DIJO LAURA LONDOÑO DE JHON ALEX TORO?

Pero eso no fue todo lo que dijo la colombiana durante la entrevista, pues, también dio a conocer más motivos.

Según Infobae, la actriz mencionó que otra de las cosas que la llevaron a tomar esta decisión fue porque el actor tenía una actitud de dramático y neurótico.

“Desde él dije que no más actores. Yo creo que deben ser maravillosos, pero con un actor en la casa es más que suficiente. Yo se lo diría a él, aunque creo que ya no me sigue en redes”, anotó.

Jhon Álex Toro ha participado en varias producciones colombianas (Foto: Jhon Álex Toro /Instagram)

VIVIR A SU MANERA

Laura Londoño siempre ha demostrado ser una mujer feliz y demuestra que también es muy respetada y querida por sus amistades.

En ese sentido, el portal fucsia.co, recogió otra de las declaraciones de la actriz donde confesó que le gusta vivir de manera intensa y sin tanto tabú.

Es por ello que Londoño piensa que el amor también puede surgir de un momento a otro pero es fundamental querer con todo el corazón y de verdad, según el citado medio.